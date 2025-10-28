закрыть
National Interest: Охота на российские подлодки

1
  • 28.10.2025, 13:07
  • 1,538
National Interest: Охота на российские подлодки

ВМС Великобритании и Германии объединились.

Британские и немецкие военно-морские силы начали совместные операции по поиску российских подводных лодок в Балтийском и Северном морях, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

«Мы охотимся на ваши подлодки», — заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, обращаясь к Путину.

Согласно соглашению о сотрудничестве в сфере обороны, подписанному в 2024 году, экипажи Германии присоединились к британским патрульным самолетам P-8A Poseidon, базирующимся на авиабазе RAF Lossiemouth. Позже немецкие Poseidon будут размещены в Великобритании. Совместные вылеты проводятся в рамках операции НАТО Baltic Sentry и направлены на обнаружение и отслеживание российских субмарин.

Кроме того, флоты двух стран планируют совместную закупку торпед Sting Ray. «Это партнерство — краеугольный камень европейской безопасности, демонстрирующий единство и силу перед лицом угроз», — подчеркнул Хили.

Россия располагает одной из крупнейших и самых современных подводных армад мира — около 64 подлодок, включая атомные ракетоносцы и ударные субмарины. Недавно российская подлодка была замечена у берегов французского Тулона. В ходе войны против Украины российские подлодки применяются для запуска крылатых и баллистических ракет по инфраструктуре и городам.

Совместные действия Британии и Германии символичны: во время обеих мировых войн эти страны вели ожесточенную борьбу именно под водой. В Первую мировую германские U-боты топили до 860 тысяч тонн союзного тоннажа в месяц, во Вторую — до 700 тысяч тонн. Теперь, спустя восемь десятилетий после окончания Второй мировой, бывшие противники объединились, чтобы защищать Европу от новой подводной угрозы.

