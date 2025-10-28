Краткий толковый словарь фразеологии Дональда Трампа

Краткий толковый словарь фразеологии Дональда Трампа4
- Валерий Чалый
- 28.10.2025, 13:20
Неофициальный, по версии автора.
«Вы узнаете» — да.
«Я подумаю» — нет.
«Увидим, что будет дальше» — решение ещё не принято.
«У меня прекрасные отношения» — диапазон от «ужасных» до «дружественных» отношений; в любом случае, визави заслуживает внимания.
«Мы прекрасно ладим» — есть серьёзные двусторонние проблемы.
«У нас есть все карты» — попытка убедить всех, что существует готовность к непредсказуемым шагам.
«У них нет карт» — их позиция не самая сильная, но с нашей стороны всё может измениться.
«Я ему желаю успеха. Увидим, как они справятся» — саркастическая ирония.
«Великий, прекрасный» — универсальное определение всего, что существовало в Америке в «старые добрые времена» и что, по мнению Трампа, вернётся навсегда вместе с ним.
Валерий Чалый, «Фейсбук»