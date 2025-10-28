закрыть
28 октября 2025, вторник, 14:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Краткий толковый словарь фразеологии Дональда Трампа

4
  • Валерий Чалый
  • 28.10.2025, 13:20
  • 1,890
Краткий толковый словарь фразеологии Дональда Трампа
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

«Мы прекрасно ладим» — есть серьезные двусторонние проблемы.

Неофициальный, по версии автора.

«Вы узнаете» — да.

«Я подумаю» — нет.

«Увидим, что будет дальше» — решение ещё не принято.

«У меня прекрасные отношения» — диапазон от «ужасных» до «дружественных» отношений; в любом случае, визави заслуживает внимания.

«Мы прекрасно ладим» — есть серьёзные двусторонние проблемы.

«У нас есть все карты» — попытка убедить всех, что существует готовность к непредсказуемым шагам.

«У них нет карт» — их позиция не самая сильная, но с нашей стороны всё может измениться.

«Я ему желаю успеха. Увидим, как они справятся» — саркастическая ирония.

«Великий, прекрасный» — универсальное определение всего, что существовало в Америке в «старые добрые времена» и что, по мнению Трампа, вернётся навсегда вместе с ним.

Валерий Чалый, «Фейсбук»

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров
Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников