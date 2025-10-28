Краткий толковый словарь фразеологии Дональда Трампа 4 Валерий Чалый

28.10.2025, 13:20

1,890

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

«Мы прекрасно ладим» — есть серьезные двусторонние проблемы.

Неофициальный, по версии автора.

«Вы узнаете» — да.

«Я подумаю» — нет.

«Увидим, что будет дальше» — решение ещё не принято.

«У меня прекрасные отношения» — диапазон от «ужасных» до «дружественных» отношений; в любом случае, визави заслуживает внимания.

«Мы прекрасно ладим» — есть серьёзные двусторонние проблемы.

«У нас есть все карты» — попытка убедить всех, что существует готовность к непредсказуемым шагам.

«У них нет карт» — их позиция не самая сильная, но с нашей стороны всё может измениться.

«Я ему желаю успеха. Увидим, как они справятся» — саркастическая ирония.

«Великий, прекрасный» — универсальное определение всего, что существовало в Америке в «старые добрые времена» и что, по мнению Трампа, вернётся навсегда вместе с ним.

Валерий Чалый, «Фейсбук»

