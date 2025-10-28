закрыть
28 октября 2025, вторник, 14:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Их задерживали вооруженные люди

1
  • 28.10.2025, 13:38
  • 4,128
Их задерживали вооруженные люди
Фото: Lotta Härdelin

Шведская газета Dagens Nyheter — о координаторах «Европейской Беларуси».

Они находились в колониях и тюрьмах Беларуси: без свиданий, писем, часто без телефонных звонков, передач и книг. Внезапно дверь камеры открылась, и они были вынуждены покинуть страну вместе с примерно 50 другими политическими заключенными. Их приветствовали словами: «Президент Трамп вас освободил. Теперь все кончено». Но что на самом деле произошло?

Трое мужчин гуляют по берегу Немана. В то время как последние лучи солнца зеркально отражаются в воде, они рассказывают о своем неожиданном освобождении из печально известных тюрем диктатора Лукашенко.

Всего несколько недель назад они все еще находились в исправительных колониях Лукашенко. Евгений Афнагель, Андрей Войнич и Максим Винярский были приговорены к тюремному заключению на срок от пяти до семи лет за «организацию массовых беспорядков».

Журналисты шведской газеты Dagens Nyheter (перевод — сайт Charter97.org) встретились с бывшими политзаключенными в санатории в маленьком городке Бирштонас в центральной Литве. Там они отдыхали в течение недели после многих лет физического насилия, отвратительной пищи, отсутствия медицинской помощи и психического ужаса.

«Я не видел столько зелени более четырех лет», — сказал Евгений Афнагель, глядя на деревья вокруг.

Они все являются участниками гражданской кампании «Европейская Беларусь», одного из демократических движений страны. Они были арестованы после народного восстания против сфальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года. Протесты тогда были подавлены службами безопасности и ОМОНом, а тысячи белорусов были арестованы.

«Мы знали, что находимся под наблюдением. Когда они заблокировали сотовую связь, я понял, что в ближайшее время буду арестован. Так и вышло: через пять минут вооруженные сотрудники спецслужб начали выламывать дверь в квартиру, в которой я жил», — рассказывает Евгений Афнагель о своем задержании 25 сентября 2021 года.

Его товарищ Андрей Войнич был арестован в то же время в другом месте.

«Я услышал шум за окном, выглянул, увидел лазерный прицел, направленный на мою голову, а затем они проникли в квартиру, — говорит Андрей Войнич.

Максим Винярский скрывался от службы безопасности Лукашенко в течение нескольких месяцев, но в конечном итоге сотрудники КГБ также постучали в его входную дверь. Когда он не открыл, они распилили дверь, и люди с вытащенными пистолетами ворвались в помещение.

Как и его друзей, его доставили в следственный изолятор. Это была пресловутая «Володарка» в центре Минска, построенная в начале XIX века и используемая русской царской охранкой для содержания революционеров. Одним из наиболее известных был по иронии судьбы Феликс Дзержинский, белорус, который позже основал советскую тайную полицию.

Через семь месяцев их перевели в тюрьму в Могилеве, а затем привезли их в разные уголки Беларуси.

Максим Винярский прибыл в исправительную колонию под Витебском, где его поместили в камеру с буйными осужденными и наркоманами. «Использовали все, чтобы сломать и унизить нас. А потом они заперли меня в ШИЗО на 44 дня подряд, без права писать письма или читать книги», — говорит он.

Даже в тюрьмах Лукашенко есть несколько степеней ада. Никто из них не хочет вдаваться в подробности о том, как их пытали. Другие освобожденные дали показания о том, как их избили, обожгли в лицо окурками, распылили перцовый газ и душили.

Евгений Афнагель говорит, что большую часть срока он провел в так называемой «крытой тюрьме»: никаких свиданий, никаких посылок. Многие заключенные проводят там без связи с внешним миром нескольких месяцев.

«Когда 10 сентября нас доставили в СИЗО КГБ в Минске, мы допускали, что будет предъявлено новое обвинение. Но на следующий день нас отвезли к границе с Литвой», — говорит Евгений Афнагель.

Там заключенных пересадили в другой автобус и перевезли через погранпереход. Сразу после пересечения границы один из них внезапно вышел из автобуса. Кандидат в президенты на выборах 2010 года, социал-демократ Николай Статкевич, приговоренный к 14 годам тюремного заключения отказался от принудительной депортации с родины.

На видео с камер наблюдения можно было впоследствии увидеть, как люди в масках привезли Статкевит в Беларусь. С тех пор он пропал без вести. Никто не сомневается, что Статкевич находится в заключении в любом из лагерей или тюрем Лукашенко.

Остальные ждут получения временного вида на жительство в Литве и проездного документа, который позволит ездить в другие страны ЕС.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров
Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников