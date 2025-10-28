Их задерживали вооруженные люди 1 28.10.2025, 13:38

Фото: Lotta Härdelin

Шведская газета Dagens Nyheter — о координаторах «Европейской Беларуси».

Они находились в колониях и тюрьмах Беларуси: без свиданий, писем, часто без телефонных звонков, передач и книг. Внезапно дверь камеры открылась, и они были вынуждены покинуть страну вместе с примерно 50 другими политическими заключенными. Их приветствовали словами: «Президент Трамп вас освободил. Теперь все кончено». Но что на самом деле произошло?

Трое мужчин гуляют по берегу Немана. В то время как последние лучи солнца зеркально отражаются в воде, они рассказывают о своем неожиданном освобождении из печально известных тюрем диктатора Лукашенко.

Всего несколько недель назад они все еще находились в исправительных колониях Лукашенко. Евгений Афнагель, Андрей Войнич и Максим Винярский были приговорены к тюремному заключению на срок от пяти до семи лет за «организацию массовых беспорядков».

Журналисты шведской газеты Dagens Nyheter (перевод — сайт Charter97.org) встретились с бывшими политзаключенными в санатории в маленьком городке Бирштонас в центральной Литве. Там они отдыхали в течение недели после многих лет физического насилия, отвратительной пищи, отсутствия медицинской помощи и психического ужаса.

«Я не видел столько зелени более четырех лет», — сказал Евгений Афнагель, глядя на деревья вокруг.

Они все являются участниками гражданской кампании «Европейская Беларусь», одного из демократических движений страны. Они были арестованы после народного восстания против сфальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года. Протесты тогда были подавлены службами безопасности и ОМОНом, а тысячи белорусов были арестованы.

«Мы знали, что находимся под наблюдением. Когда они заблокировали сотовую связь, я понял, что в ближайшее время буду арестован. Так и вышло: через пять минут вооруженные сотрудники спецслужб начали выламывать дверь в квартиру, в которой я жил», — рассказывает Евгений Афнагель о своем задержании 25 сентября 2021 года.

Его товарищ Андрей Войнич был арестован в то же время в другом месте.

«Я услышал шум за окном, выглянул, увидел лазерный прицел, направленный на мою голову, а затем они проникли в квартиру, — говорит Андрей Войнич.

Максим Винярский скрывался от службы безопасности Лукашенко в течение нескольких месяцев, но в конечном итоге сотрудники КГБ также постучали в его входную дверь. Когда он не открыл, они распилили дверь, и люди с вытащенными пистолетами ворвались в помещение.

Как и его друзей, его доставили в следственный изолятор. Это была пресловутая «Володарка» в центре Минска, построенная в начале XIX века и используемая русской царской охранкой для содержания революционеров. Одним из наиболее известных был по иронии судьбы Феликс Дзержинский, белорус, который позже основал советскую тайную полицию.

Через семь месяцев их перевели в тюрьму в Могилеве, а затем привезли их в разные уголки Беларуси.

Максим Винярский прибыл в исправительную колонию под Витебском, где его поместили в камеру с буйными осужденными и наркоманами. «Использовали все, чтобы сломать и унизить нас. А потом они заперли меня в ШИЗО на 44 дня подряд, без права писать письма или читать книги», — говорит он.

Даже в тюрьмах Лукашенко есть несколько степеней ада. Никто из них не хочет вдаваться в подробности о том, как их пытали. Другие освобожденные дали показания о том, как их избили, обожгли в лицо окурками, распылили перцовый газ и душили.

Евгений Афнагель говорит, что большую часть срока он провел в так называемой «крытой тюрьме»: никаких свиданий, никаких посылок. Многие заключенные проводят там без связи с внешним миром нескольких месяцев.

«Когда 10 сентября нас доставили в СИЗО КГБ в Минске, мы допускали, что будет предъявлено новое обвинение. Но на следующий день нас отвезли к границе с Литвой», — говорит Евгений Афнагель.

Там заключенных пересадили в другой автобус и перевезли через погранпереход. Сразу после пересечения границы один из них внезапно вышел из автобуса. Кандидат в президенты на выборах 2010 года, социал-демократ Николай Статкевич, приговоренный к 14 годам тюремного заключения отказался от принудительной депортации с родины.

На видео с камер наблюдения можно было впоследствии увидеть, как люди в масках привезли Статкевит в Беларусь. С тех пор он пропал без вести. Никто не сомневается, что Статкевич находится в заключении в любом из лагерей или тюрем Лукашенко.

Остальные ждут получения временного вида на жительство в Литве и проездного документа, который позволит ездить в другие страны ЕС.

