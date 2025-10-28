Метеоролог: Метеозонды в Литву могли запустить из района Гродно 28.10.2025, 14:16

Могли привлечь белoрусских специалистов по погоде.

Контрабандные белорусские шары, скорее всего, запускали из района Гродно, рассказал LRT метеоролог Гитис Валайка. По его мнению, это может быть скоординированной операцией, проводимой с ведома белорусских властей.

Над Литвой преобладают западные воздушные потоки, по среднемесячным данным, за 1991−2020 годы в Вильнюсе чаще всего дул южный, юго-западный и западный ветер. Именно юго-западный ветер благоприятен для запуска шаров из Гродно с тем, чтобы они достигли столицы Литвы.

Такой ветер дул в воскресенье и понедельник, 26−27 октября. Такие благоприятные для контрабанды потоки чаще бывают осенью.

Валайка отметил, что, зная направление ветра, его скорость и путь шаров, можно просчитать обратную траекторию и определить, где зонды были запущены. Исходя из данных, велика вероятность, что шары запускали «либо откуда-то от Гродно, либо совсем близко к южной границе Литвы, и тоже прицельно в сторону Вильнюса».

«Однажды, проверяя траекторию, я даже пошутил, что, наверное, прямо с площадки их табачной фабрики в Гродно («Неман». — Прим. ред.) запускают. Как только сумерки — достают из цеха, упаковывают и сразу пускают», — добавил Валайка.

По словам собеседника, сложно точно сказать, сколько времени шары будут лететь до Вильнюса, — это зависит от многих факторов, но ориентировочно 1−3 часа. Метеоролог считает, что для массового направленного запуска шаров нужны специальные знания, поэтому трудно исключить скоординированную операцию, о которой белoрусские власти информированы:

«Я думаю, что, возможно, даже беларусские метеорологи вовлечены или, может быть, их армия, где есть специалисты по атмосфере, потому что в армии тоже бывают такие люди, которые определяют направление ветра».

Он добавляет, что, раз все очень хорошо спланировано, трудно поверить, что это «чья-то частная деятельность, чтобы подзаработать на стороне».

«Если бы это были простые контрабандисты, им было бы без разницы, куда запускать — главное, чтобы в Литву. У них есть трекеры, они бы запускали где попало. А сейчас очевидно, что прицел ведется прямо на Вильнюс или даже на территорию аэропорта Вильнюса. Все факты говорят о том, что есть очень высокая вероятность, что это действительно организованная деятельность и все делается намеренно», — заключил метеоролог.

