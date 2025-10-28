Еврокомиссия достает «тяжелую артиллерию» 28.10.2025, 14:18

Брюссель подталкивает страны ЕС к решению по российским активам.

Идея совместных заимствований в рамках Евросоюза отвергается большинством стран блока. Именно поэтому Еврокомиссия использует ее как рычаг давления, чтобы добиться одобрения плана по использованию российских активов, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Брюссель предупреждает: если Москва не заплатит за разрушения, платить придется самим европейцам.

Главный спор разворачивается вокруг плана выделить Киеву 140 миллиардов евро. Еврокомиссия настаивает на использовании замороженных российских госактивов, большая часть которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Однако Бельгия, ссылаясь на юридические риски, пока блокирует инициативу.

В ответ Брюссель достал «тяжелую артиллерию» — идею выпуска общеевропейских облигаций (евробондов), чтобы профинансировать заем Украине. Но для большинства правительств этот вариант еще хуже. «Бережливые» Германия и Нидерланды не хотят наращивать общий долг, а Италия и Франция уже утопают в нем.

«Это дипломатия: вы предлагаете людям то, чего они точно не хотят, чтобы они выбрали меньшее зло», — пояснил один из дипломатов ЕС. Тем не менее Еврокомиссия уверена, что Бельгия сдастся к декабрю, когда лидеры вновь соберутся на саммит. «Вопрос не в том, случится ли это, а когда», — заявил европейский чиновник.

Третьим вариантом может стать поиск еще 25 миллиардов евро российских активов по всему ЕС, но на это уйдут месяцы — времени, которого у Украины нет. По словам министра по делам Европы из Швеции Джессики Розенкранц, европейцы должны «усилить поддержку Киева и давление на Москву — это единственный путь, чтобы Путин сел за стол переговоров».

Следующий решающий саммит ЕС запланирован на 18 декабря, и именно тогда может быть принято окончательное решение о судьбе российских активов.

