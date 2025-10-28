Ученые нашли предел человеческой выносливости 28.10.2025, 14:21

Опубликованы результаты нового исследования.

Метаболический потолок представляет собой наибольшее количество калорий, которые организм может сжигать непрерывно. Ранее ученые предполагали, что люди могут на коротки период времени превышать БМУ в 10 раз, но только во время коротких интенсивных периодов. После этого организм снова начинает замедляться, пишет SciTechDaily.

- У каждого живого существа есть метаболический потолок, но каков именно этот показатель и что его ограничивает, вот в чем вопрос, - говорит ведущий автор исследования из Массачусетского колледжа свободных искусств Эндрю Бест.

Для того, чтобы ответить на этот вопрос команда исследователей провела эксперимент с участием 14 ультрамарафонцев, велосипедистов и триатлонистов. Их данные тщательно фиксировались во время соревнований и тренировок.

Расход энергии измерялся с помощью воды, которую пили спортсмены, в нее добавляли дейтерий и кислород-18. Эти молекулы отслеживались в моче, чтобы рассчитать количество выдыхае6мого спортсменами углекислого газа и количество сожженных калорий.

Результаты эксперимента показали, что во время многодневных гонов спортсмены сжигали в 6-7 раз больше своего основного обмена, около 7-8 тыс. калорий в день. Но когда ученые рассчитали расход калорий за более длительный период – 30 и 52 недели, то скорость сжигания вернулась к прогнозируемому максимуму. Данные показали, что в среднем расход был в 2,4 раз выше базового обменного цикла.

Таким образом самые выносливые спортсмены могут достигать метаболического потолка, но превысить его очень сложно.

- Если вы превысите этот предел на короткое время, это нормально. Вы сможете наверстать упущенное позже. Но в долгосрочной перспективе это невыносимо, потому что ваше тело начнет расщеплять свои ткани, и вы будете уменьшаться в размерах, - добавляет автор исследования.

Проведенное исследование также показало, как человеческий организм справляется с такими экстремальными нагрузками. Когда спортсмены тратят много энергии на тренировках, они неосознанно сокращают использование энергии в других целях.

- Ваш мозг оказывает очень сильное влияние на то, насколько вам хочется двигаться и насколько вы хотите вздремнуть. Вся эта усталость, видимо, экономит калории, - подытожил ученый.

