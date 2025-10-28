закрыть
28 октября 2025, вторник, 15:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко принялся критиковать Трампа

6
  • 28.10.2025, 14:28
  • 3,058
Лукашенко принялся критиковать Трампа

Якобы американцы разыгрывают спектакль.

Лукашенко считает, что президент США Дональд Трамп «разыгрывает спектакль в отношении России по украинскому конфликту».

Об этом диктатор заявил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает БелТА.

«Очень боюсь, что позиция американцев в отношении России по украинскому конфликту — это разыгрываемый спектакль. Последние данные об этом всё больше и больше говорят. Не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы мы закончили эту войну так, как положено. И игр тут быть не может. Потому что, как говорит тот же Трамп, гибнет много людей. Но это разговоры», — сказал Лукашенко.

22 октября стало известно, что США вводят санкции против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл». Ограничения также затронут 28 дочерних компаний «Роснефти» и 6 — «Лукойла».

Президент США Дональд Трамп, комментируя новые ограничения, заявил, что «просто почувствовал, что пришло время». Также он сообщил, что встреча с российским диктатором Владимиром Путиным отменена.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров
Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников