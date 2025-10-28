Лукашенко принялся критиковать Трампа 6 28.10.2025, 14:28

Якобы американцы разыгрывают спектакль.

Лукашенко считает, что президент США Дональд Трамп «разыгрывает спектакль в отношении России по украинскому конфликту».

Об этом диктатор заявил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает БелТА.

«Очень боюсь, что позиция американцев в отношении России по украинскому конфликту — это разыгрываемый спектакль. Последние данные об этом всё больше и больше говорят. Не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы мы закончили эту войну так, как положено. И игр тут быть не может. Потому что, как говорит тот же Трамп, гибнет много людей. Но это разговоры», — сказал Лукашенко.

22 октября стало известно, что США вводят санкции против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл». Ограничения также затронут 28 дочерних компаний «Роснефти» и 6 — «Лукойла».

Президент США Дональд Трамп, комментируя новые ограничения, заявил, что «просто почувствовал, что пришло время». Также он сообщил, что встреча с российским диктатором Владимиром Путиным отменена.

