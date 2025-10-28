«Все просто испорчено, до самой речки»
Белоруска в шоке от «расхитительства» на поле.
Белоруска показала в TikTok целое поле подсолнухов под Смолевичами, которые, по ее словам, сгнили от бесхозяйственности. Однако в райисполкоме объяснили, что все в порядке — это такой технологический процесс, пишут Smolevichi 24.
«Какое расхитительство, ужас. Смолевичский район, целое поле подсолнухов! Все просто испорчено, до самой речки. Сколько вложено и угроблено денег — ужас», — эмоционально говорит автор ролика.
Видео прокомментировал первый заместитель председателя Смолевичского райисполкома Дмитрий Богданович.
По его словам, состояние полей, которое вызвало вопросы у местных жителей, оказалось частью планового агротехнологического процесса. Видеозапись, распространившаяся в сети, не свидетельствует о нарушениях — она фиксирует стандартный процесс уборки культуры.
