«Все просто испорчено, до самой речки»

  • 28.10.2025, 14:42
  • 1,332
«Все просто испорчено, до самой речки»
иллюстративное фото

Белоруска в шоке от «расхитительства» на поле.

Белоруска показала в TikTok целое поле подсолнухов под Смолевичами, которые, по ее словам, сгнили от бесхозяйственности. Однако в райисполкоме объяснили, что все в порядке — это такой технологический процесс, пишут Smolevichi 24.

«Какое расхитительство, ужас. Смолевичский район, целое поле подсолнухов! Все просто испорчено, до самой речки. Сколько вложено и угроблено денег — ужас», — эмоционально говорит автор ролика.

Видео прокомментировал первый заместитель председателя Смолевичского райисполкома Дмитрий Богданович.

По его словам, состояние полей, которое вызвало вопросы у местных жителей, оказалось частью планового агротехнологического процесса. Видеозапись, распространившаяся в сети, не свидетельствует о нарушениях — она фиксирует стандартный процесс уборки культуры.

@realnaia_belarus В Смолевичском районе сгнило целое поле подсолнухов #новости #беларускіцікток #лукашенко #беларусь #рекомендации ♬ оригинальный звук - Реальная Беларусь

