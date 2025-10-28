закрыть
Почти 80% российской промышленности скатилось в рецессию

2
  • 28.10.2025, 14:47
Почти 80% российской промышленности скатилось в рецессию

Настроения бизнеса в целом мрачные.

18 из 24 отраслей российской обрабатывающей промышленности, на которые приходится почти 80% всех выпускаемых в стране товаров, переживают спад производства. Такие данные приводят в докладе эксперты Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, пишет The Moscow Times.

По данным Росстата, на конец сентября общий рост промышленности в стране замедлился до 0,3% в годовом выражении — почти в 19 раз по сравнению с итоговым результатом прошлого года (+5,6%).

Фабрики и заводы вне сырьевого сектора экономики увеличили выпуск лишь на 0,4%, хотя еще в августе показывали рост на 2,4%, а по итогам прошлого года нарастили производство на 9,6%.

В зоне спада оказались ключевые гражданские отрасли, от которых Кремль ждал замены товаров ушедших иностранных компаний. По данным Росстата, за январь сентябрь выпуск одежды и обуви снизился на 3,5%, мебели — на 8,2%, продуктов питания — на 0,9%.

Муки стало производиться меньше на 5,6%, круп — на 6,9%, подсолнечного масла — на 16%. Производство компьютеров обвалилось на 19,3%, телевизоров — на 23,5%, холодильников — на 14,6%, стиральных машин — на 24,8%.

Спад почти на 20% Росстат зафиксировал в производстве электровозов, на 12,5% — в производстве пассажирских вагонов, на 24,2% упал выпуск грузовых вагонов.

Пока российская экономика избежала технической рецессии (то есть квартального спада два квартала подряд), но за июль–сентябрь темпы ее роста составят ничтожные 0,2%, прогнозируют экономисты Oxford Economics.

Усиление западных санкций, под которые в октябре попали «Роснефть» и «Лукойл» — качающие и экспортирующие половину всей российской нефти — вполне могут толкнуть экономику в минус, прогнозирует Oxford Economics.

«Настроения бизнеса в целом мрачные, — констатирует экономист Владислав Иноземцев. — Предприниматели ожидают ухудшения общих условий, экономического застоя, снижения потребительского спроса и роста налогов».

Чтобы наполнить военный бюджет, с 2026 года правительство вновь повышает НДС (до 22%), а также готовит радикальную налоговую реформу для малого бизнеса, которая лишит 700 тысяч предпринимателей упрощенной системы налогообложения.

По прогнозу Иноземцева, в следующем году российский ВВП сократится на 1-1,4%, однако Кремль сохранит способность финансировать войну. Даже если экспорт российской нефти в Индию и Китай сократится на треть, «военные не почувствуют этого как минимум в течение года, а скорее всего, и в более долгосрочной перспективе, заявил экономист.

