Сколько гражданских беспилотников зарегистрировано в Беларуси?
- 28.10.2025, 14:55
Раскрыта цифра.
В Беларуси 1588 гражданских беспилотных летательных аппаратов состоят на госучете в Департаменте по авиации. Такую цифру назвала начальник управления правовой, кадровой работы и документационного обеспечения департамента Ольга Колошич в Национальном пресс-центре.
По ее словам, это «достаточно большое» количество. При этом беспилотники также снимают с учета, у них меняются собственники.
Ольга Колошич уточнила, что беспилотники чаще всего используются в аэрофотосъемке, сельском хозяйстве, геолого-геодезических работах, а также для различных работ, которые выполняют отраслевые ведомства. Ранее о том, как используют БПЛА, рассказали в налоговой.