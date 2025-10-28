закрыть
Сколько гражданских беспилотников зарегистрировано в Беларуси?

  • 28.10.2025, 14:55
иллюстративное фото

Раскрыта цифра.

В Беларуси 1588 гражданских беспилотных летательных аппаратов состоят на госучете в Департаменте по авиации. Такую цифру назвала начальник управления правовой, кадровой работы и документационного обеспечения департамента Ольга Колошич в Национальном пресс-центре.

По ее словам, это «достаточно большое» количество. При этом беспилотники также снимают с учета, у них меняются собственники.

Ольга Колошич уточнила, что беспилотники чаще всего используются в аэрофотосъемке, сельском хозяйстве, геолого-геодезических работах, а также для различных работ, которые выполняют отраслевые ведомства. Ранее о том, как используют БПЛА, рассказали в налоговой.

