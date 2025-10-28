Сколько гражданских беспилотников зарегистрировано в Беларуси? 28.10.2025, 14:55

иллюстративное фото

Раскрыта цифра.

В Беларуси 1588 гражданских беспилотных летательных аппаратов состоят на госучете в Департаменте по авиации. Такую цифру назвала начальник управления правовой, кадровой работы и документационного обеспечения департамента Ольга Колошич в Национальном пресс-центре.

По ее словам, это «достаточно большое» количество. При этом беспилотники также снимают с учета, у них меняются собственники.

Ольга Колошич уточнила, что беспилотники чаще всего используются в аэрофотосъемке, сельском хозяйстве, геолого-геодезических работах, а также для различных работ, которые выполняют отраслевые ведомства. Ранее о том, как используют БПЛА, рассказали в налоговой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com