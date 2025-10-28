«Директор не пустил сына на уроки из-за внешнего вида» 4 28.10.2025, 15:12

В минской школе вспыхнул конфликт.

Марина с мужем воспитывают шестерых детей, трое из них — школьники. Семен учится в седьмом классе одной из столичных школ Октябрьского района. Утром 27 октября его мама обратилась в редакцию и рассказала, что директор, дежуривший на входе, не пустил ее сына на занятия из-за внешнего вида и отправил его домой переодеться.

По словам Марины, на Семене в то утро были «черные штаны и темно-зеленый гольф». Отец мальчика вызвал милицию. «Ребенка допустили к урокам только после моего звонка в управление образования», — рассказала мама ученика взволнованным голосом.

«Онлайнер» поговорил с обеими сторонами конфликта, а также попросил прокомментировать ситуацию главу управления по образованию.

Имена героев материала изменены.

Мама ученика: «Получается, что внешний вид — это критерий допуска к образованию»

Марина рассказывает предысторию конфликта, которая, как ей кажется, повлияла на дальнейшее развитие событий. Еще в пятницу, 24 октября, она подала жалобу на имя директора школы «по поводу качества образования и организации учебного процесса». В частности, Марину смущали низкие отметки сына по некоторым предметам, что она связывала со сменой учителей по этим дисциплинам (история тянется уже не первый год).

Не дождавшись какой-либо реакции от руководства, в тот же день собеседница подала аналогичную жалобу и в управление по образованию Октябрьского района. Там, с ее слов, обещали провести проверку. А далее произошел тот самый инцидент. Рассказываем хронологию.

Утром понедельника на входе школы дежурил сам директор. Он только вернулся из отпуска, это был его первый рабочий день. По словам Марины, руководитель без проблем пропустил в здание школы младшую сестру Семена, а самого мальчика остановил «из-за неправильных штанов» и предложил пойти домой переодеться.

— Где-то в 08:05 мне поступает звонок от сына, который учится в 7 «Б» классе. Он в шоке, чуть не плачет — его не пустили в школу! Директор сказал ему, что его одежда не соответствует [требованиям], и отправил его переодеваться. Я попросила мужа подойти и разобраться. Но директор даже после разговора с моим мужем ребенка к занятиям не допустил. Понимаете, он настаивал идти домой во время учебного процесса. То есть когда ребенок приходит в школу к 8 часам — это уже начало учебного процесса и ответственность за жизнь и здоровье несет уже школа. А директор берет ребенка и отправляет его домой. А если с ним что-то случится?

— Насколько мы поняли, рядом с вашим сыном находился отец, и видя, что ребенок не один, директор предложил сходить домой и переодеться.

— Да, но он [руководитель школы] препятствовал получению образования, — настаивает Марина. — Последняя школьная неделя [перед каникулами], есть такие предметы, которые [проводятся] один раз в неделю… И получается, что критерий к получению образования — это внешний вид ребенка. И он не имеет права получить образование, гарантированное ему и Кодексом по образованию, и Конституцией. <…> Папой были вызваны сотрудники милиции для составления заявления. А также мною был сделан звонок в управление образования района. И только после этого ребенок был допущен в школу и смог попасть на второй урок, пропустив математику.

Параллельно с тем, как развилась история на крыльце школы, классный руководитель, со слов Марины, писала ей в Viber и интересовалась, почему Семена нет на уроках.

— И получается, ребенок отсутствует только потому, что его не пустили из-за внешнего вида, — отмечает мама семиклассника. — Уже после мне позвонили из управления образования, извинились и признали в личном разговоре, что директор допустил нарушение и не должен был препятствовать допуску ребенка к учебному процессу.

— Опишите, пожалуйста, во что был одет Семен, потому что в школе, куда мы обращались за комментарием, рассказали, что ребенок был одет в «серые вареные джинсы-бананы» и зеленый свитер. Проще говоря, одежда была далеко не деловой.

— Я считаю, что суть проблемы не в том, как ребенок был одет, одежда не должна быть допуском или не допуском к занятиям. <…> Могу только так сказать: он был в черных брюках и гольфе.

— Кроме Семена, у вас еще двое детей ходят в эту же школу. Они соблюдают деловой стиль в одежде?

— Конечно. Просто сыну, а он ростом 180 см, очень сложно подобрать одежду, в особенности низ. Из формы у него есть синие жилетка и пиджак, а также рубашки. И, когда было тепло, сын это все носил, но стало холодно, и Семен надел гольф. В постановлении цвет гольфа не прописан.

Собеседница не отрицает, что цвет деловой одежды может определять администрация школы, но обращает внимание на то, что делается это коллегиально.

— То есть это должен быть документ, где отражено коллегиальное решение родителей учеников и администрации. К сожалению, когда я спрашивала у них [руководства школы], есть ли такое постановление, [ответили, что] у них нет. В каждой школе есть свой обязательный элемент одежды: например, у кого-то жилетка, у кого-то — галстук, у нас — значок. И все.

В Беларуси требование придерживаться делового стиля в школе закреплено в Кодексе об образовании. «В соответствии с дополнениями, внесенными в статью 31 Кодекса (Закон Республики Беларусь от 05.12.2024 №46-З), установлено, что при посещении учебных занятий обучающиеся, осваивающие содержание образовательных программ общего среднего образования, обязаны придерживаться делового стиля в одежде, за исключением случаев, предусмотренных санитарно-эпидемиологическими требованиями», — говорится на сайте Комитета по образованию Мингорисполкома.

Также требование придерживаться делового стиля закреплено и в Постановлении №72 Министерства образования от 15 апреля 2025 года. Там детально расписано как само определение делового стиля, так и элементы одежды для юношей и девушек. Отмечается, что в зимнее время «в комплект делового стиля одежды может входить трикотажный свитер».

Глава управления по образованию: «Не пустить в школу нельзя»

В школе, где утром понедельника произошел инцидент с семиклассником, ситуацию пояснили, но от официальных комментариев отказались. Так, нам рассказали, что мальчика действительно на входе остановил дежурный администратор (в то утро дежурил директор школы) и, заметив на нем «серые вареные джинсы-бананы и зеленый свитер», попросил вернуться домой переодеться. Вскоре к школе пришел отец мальчика и вызвал милицию.

В школе отметили, что в учебном заведении принят деловой стиль одежды, «примеры и цвет которой есть на сайте учебного заведения», и что в обязанности ученика входит соблюдение этих правил.

Кто прав в этой ситуации? Вот как инцидент прокомментировал глава управления по образованию Октябрьского района:

— Не пустить в школу в связи с плохим внешним видом руководитель не мог. Ребенок должен был приступить к учебным занятиям. Но так как ученик пришел одетым не в соответствии со школьной формой, он нарушил правила внутреннего распорядка для обучающихся, которые были установлены в школе, — рассказал Александр Юдинец и отметил, что в стране уже несколько лет существует понятие делового стиля для школьников. — Были предложены варианты внешнего вида, которые утверждены на уровне республики. Эти правила ребенок обязан соблюдать в рамках школьного стандарта и в рамках посещения учреждения образования.

В то же время, по словам собеседника, если ребенок и нарушил эти правила, «не допустить его на урок нельзя».

— По данному факту нужно было провести профилактическую беседу с ребенком с приглашением его родителей, — подытожил Александр Юдинец.

