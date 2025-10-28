WP: Удар Трампа по России поставил КНР в трудное положение 28.10.2025, 15:16

Фото: Reuters/Yoruk Isik

Пекин может пересмотреть поддержку Кремля.

Новые санкции президента США Дональда Трампа против российских нефтяных компаний наносят серьезный удар по ослабленной экономике России — и одновременно ставят Китай в трудное положение. Впервые под ограничения попадают покупатели российской нефти и банки, финансирующие ее торговлю, включая структуры в Китае, Гонконге и Индии. Похожие меры Евросоюза усиливают эффект, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

Ключевой вопрос теперь в том, насколько долго Трамп удержит санкции, чтобы заставить изменить политику Путина и и председателя КНР Си Цзиньпина. Уже через сутки после их введения крупнейшие китайские госкомпании приостановили закупки российской нефти. Мелкие независимые НПЗ пока продолжают закупки, но их положение зависит от позиции Пекина, который не хочет рисковать доступом к долларовой платежной системе.

Индия, крупнейший покупатель морской российской нефти, также может сократить импорт. Компания Reliance Industries уже заявила о возможной приостановке поставок, особенно на фоне переговоров о торговом соглашении с США.

Экономическое давление на Москву растет. Доходы от нефти и газа составляют треть бюджета России, ликвидность Фонда национального благосостояния сократилась до менее 3% ВВП. Продажа облигаций идет с трудом, а риск банковского кризиса увеличивается.

Опасения, что санкции спровоцируют скачок цен на нефть, пока не оправдались: котировки Brent и WTI удерживаются на уровне 60–65 долларов за баррель.

Эксперты отмечают, что, если Трамп не ослабит давление ради «быстрой сделки» с Пекином, его стратегия может существенно ограничить возможности России финансировать войну и заставить Китай пересмотреть поддержку Кремля.

