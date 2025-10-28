Автодилеры Беларуси продадут за год меньше автомобилей, чем рассчитывали 1 28.10.2025, 15:29

С чем связано?

В 2025 году продажи новых автомобилей едва ли превысят объемы прошлого года и составят примерно 50 тыс. единиц. Об этом рассказал генеральный директор компании «Активлизинг» Сергей Михневич, выступая на конференции «Ярмарка финансов».

По словам эксперта, ожидания, сформированные в начале четвертого квартала 2025 года, уже весьма пессимистичны, в том числе, — на следующий год, передает myfin.by.

— Рассчитывать на дальнейший рост авторынка не приходится. Остается ограничиваться предложениями, которые сегодня есть в рамках производств, размещенных в странах таможенного союза — это наши Belgee, и автомобили российской сборки, по которым будет отмена утилизационного сбора. Выбор моделей не очень большой. Мы понимаем: когда предложение в части разнообразия ограничено, оно никак не способствует росту рынка, в том числе — автолизинга.

Сергей Михневич допускает, что со вступлением в силу нового закона о лизинге, операционный лизинг сможет стать драйвером роста в отрасли.

Какие факторы влияют на продажи новых авто в РБ

В сентябре этого года автодилеры отмечали, что на официальный авторынок Беларуси в ближайшие месяцы будут воздействовать несколько негативных факторов, отмечает abw.by.

Действует высокий утилизационный сбор на импортные автомобили с ДВС для юридических лиц (включая китайские марки, собираемые в России, по которым не решены межправительственные вопросы). Недавно исчерпана квота на 2025 год для беспошлинного ввоза электромобилей и последовательных гибридов, что приведет к временной приостановке импорта таких автомобилей юридическими лицами. Из-за этого ожидается, что в последние месяцы 2025 года не произойдет значительного сезонного прироста продаж.

Напомним данные за прошлый год: в 2024 году автодилеры БАА реализовали 53 178 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это больше чем в два раза по сравнению с 2023 годом, когда было продано 25 408 автомобилей.

