The Economist: Пленум Компартии КНР показал паранойю Си Цзиньпина 28.10.2025, 15:40

2,086

Си Цзиньпин

Стало известно о массовых чистках.

На недавнем пленуме Коммунистической партии Китая стало заметно, что 37 из 205 членов Центрального комитета отсутствовали — сигнал о масштабной чистке среди руководства. За последний месяц партия исключила девять генералов, а с начала его правления — как минимум 22. Для сравнения, его три предшественника никогда не избавлялись от военных столь высокого ранга, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Чистки начались почти через 13 лет после прихода председателя КНР Си Цзиньпина к власти. Многие из исключенных генералов были лично назначены им ранее, что заставляет задаваться вопросом: ослаб ли Си, раз он не может доверять своим людям, или это свидетельство его железного контроля?

Официальные СМИ обвиняют генералов в коррупции на «исключительно крупные суммы» и в недовольстве принципом партийного контроля над армией. Экс-редактор партийной газеты Дэн Ювэнь считает, что истинная причина — формирование своих сетей влияния и патронажа.

Эксперты предупреждают о последствиях чисток. Важные посты остаются вакантными, падает дух, а страх и неуверенность могут тормозить инициативу на всех уровнях.

С другой стороны, чистки могут служить стратегической цели. Некоторые увольнения связаны с мошенничеством при строительстве подземных шахт для баллистических ракет. Расследования позволили исправить недочеты и повысить боеготовность армии. Возможно, постепенные чистки формируют более профессиональные и дисциплинированные вооруженные силы, готовые «вести и выигрывать войны», как неоднократно заявлял Си.

Аналитики отмечают, что коррупция в Китае повторяется циклично. Власть высокопоставленных чиновников, недостаток прозрачности и возможности для злоупотреблений создают условия для повторяющихся чисток.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com