закрыть
28 октября 2025, вторник, 16:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Economist: Пленум Компартии КНР показал паранойю Си Цзиньпина

  • 28.10.2025, 15:40
  • 2,086
The Economist: Пленум Компартии КНР показал паранойю Си Цзиньпина
Си Цзиньпин

Стало известно о массовых чистках.

На недавнем пленуме Коммунистической партии Китая стало заметно, что 37 из 205 членов Центрального комитета отсутствовали — сигнал о масштабной чистке среди руководства. За последний месяц партия исключила девять генералов, а с начала его правления — как минимум 22. Для сравнения, его три предшественника никогда не избавлялись от военных столь высокого ранга, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Чистки начались почти через 13 лет после прихода председателя КНР Си Цзиньпина к власти. Многие из исключенных генералов были лично назначены им ранее, что заставляет задаваться вопросом: ослаб ли Си, раз он не может доверять своим людям, или это свидетельство его железного контроля?

Официальные СМИ обвиняют генералов в коррупции на «исключительно крупные суммы» и в недовольстве принципом партийного контроля над армией. Экс-редактор партийной газеты Дэн Ювэнь считает, что истинная причина — формирование своих сетей влияния и патронажа.

Эксперты предупреждают о последствиях чисток. Важные посты остаются вакантными, падает дух, а страх и неуверенность могут тормозить инициативу на всех уровнях.

С другой стороны, чистки могут служить стратегической цели. Некоторые увольнения связаны с мошенничеством при строительстве подземных шахт для баллистических ракет. Расследования позволили исправить недочеты и повысить боеготовность армии. Возможно, постепенные чистки формируют более профессиональные и дисциплинированные вооруженные силы, готовые «вести и выигрывать войны», как неоднократно заявлял Си.

Аналитики отмечают, что коррупция в Китае повторяется циклично. Власть высокопоставленных чиновников, недостаток прозрачности и возможности для злоупотреблений создают условия для повторяющихся чисток.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров
Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип