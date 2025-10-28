The Economist: Может ли ИИ сделать бедных богаче? 2 28.10.2025, 16:12

Есть три основных нюанса.

В Уганде 18-летний Элли Нтонде учился химии, используя на телефоне ChatGPT. Несмотря на отсутствие дорог с твердым покрытием, постоянного водоснабжения и стабильного электричества, искусственный интеллект помог ему разобраться с реакциями металлов на кислоту, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Опыт Нтонде отражает потенциал ИИ. Менее чем через три года после запуска ChatGPT им еженедельно пользуются около 800 млн человек, многие — в развивающихся странах с молодой и технологически подкованной аудиторией. Исследования показывают, что ИИ может снизить ошибки врачей и повысить успеваемость школьников — например, в Нигерии шестинедельная программа с Microsoft Copilot улучшила уровень английского языка учащихся на эквивалент почти двух лет обучения.

Однако на пути к равноправию стоят три ключевых препятствия: доступ к интернету, навыки пользователей и институциональная инфраструктура. В бедных странах лишь четверть населения подключена к сети, а стоимость услуги довольно высокая. Кроме того, многие не умеют пользоваться ИИ продуктивно: открытие чата, формулировка запроса и интерпретация ответа требуют базовых навыков. Языковой барьер усугубляет проблему — большинство моделей обучены на английском и других «богатых» языках, оставляя сотни африканских языков вне поля зрения.

Даже при успешном внедрении технологии важна интеграция с существующими институтами. Опыт массовых онлайн-курсов показал: без поддержки школ и системы экзаменов эффект недостаточен.

Эксперты считают, что настоящий эффект ИИ проявится только при росте производительности экономики в целом. Как отмечает Лант Притчетт из Лондонской школы экономики, ни одно государство не достигло массового образования или качественного здравоохранения, не став сначала богатым. История технологий показывает, что их ценность раскрывается, когда компании и учреждения перестраивают работу вокруг новых инструментов.

