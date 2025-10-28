Что происходит с билетами на автобусы из Беларуси в Латвию и Польшу 1 28.10.2025, 16:20

На фоне закрытия литовской границы.

Литовская граница — на замке до 29 октября. А в этот день Литва планирует закрыть ее на неопределенный срок. В связи с этим пассажирские автобусные рейсы из Минска в Вильнюс и обратно были отменены.

«Зеркало» изучило, какими способами можно добраться из Беларуси в Польшу и Латвию (а также обратно) и во сколько это обойдется.

Автобусом до Риги ехать от 9 часов

В день планируемого закрытия литовской границы на неопределенный срок — 29 октября — есть два рейса из Минска в Ригу. Их предлагает сервис Infobus, который интегрирован в сайт «Минсктранса». Один вариант — дневной с отправлением в 11 утра и прибытием в столицу Латвии в 23.30. Стоимость — 240 рублей. Второй — ночной и чуть более быстрый: он отправляется из Минска в 22.00 и прибывает в Ригу утром 30 октября. Билет на этот автобус обойдется в 300 рублей.

Раньше эти рейсы пересекали границу с Литвой и потом отправлялись на север. Сейчас же место смены страны изменилось на пункт пропуска «Григоровщина». То есть автобус едет через Верхнедвинск и Даугавпилс.

С 30 октября и по 3 ноября включительно система предлагает только ночные рейсы. А с 4 ноября есть разные варианты — либо и дневной и ночной, либо один из них. Маршрут на эти даты указан через Вильнюс. Однако если к тому времени Литва не откроет границу, скорее всего, его также придется пересматривать.

Для возврата из латвийской столицы в белoрусскую также есть по одному дневному и ночному рейсу. Однако в разные даты может быть доступен только один из вариантов. Например, 29 октября в 22.00 можно выехать из Риги, чтобы к 8 утра 30-го числа быть в Минске. Обойдется билет в 300 рублей. А непосредственно 30 октября есть еще предложение за 240 рублей с отправлением в 8.30 и прибытием в 23.00.

Во всех этих случаях перевозчиком будет «Минсктранс».

Варшава — долгий путь, но более экономный

Еще один обходной путь для пересечения границы — Польша. Ехать из Минска в Варшаву придется не менее 10 часов 40 минут, следует из данных Infobus. Однако в этом случае есть больше вариантов, а цены на билеты заметно ниже.

Например, 29 октября на сайте «Минсктранса» предлагают пять рейсов. Стоимость билетов одинаковая — 140 рублей. Самый ранний отправляется из Минска в 00.10, а самый поздний — в 22.00.

Выбор рейсов по этому маршруту есть как минимум до 9 ноября. Стоимость билетов указана такая же.

Что касается обратного пути, то и в этом случае выбор есть. 29 октября самый первый автобус из Варшавы в Минск отправляется в 7 утра с плановым прибытием в 20.00. Последний в день рейс выезжает в 23.00 и прибывает в белoрусскую столицу в 11.30 на следующее утро. Начиная с 30-го доступны билеты уже не на пять автобусов в сутки, а на три-четыре. Стоимость билета такая же — 140 рублей.

Эти же рейсы предлагает другой сервис, интегрированный в сайт «Минсктранса», — Intercars. Единственная разница в том, что он указывает продолжительность пути более короткую, чем Infobus.

Вариант из Гродно

Есть еще одна возможность пересечь границу поближе к литовской границе. Это автобусы, следующие из Гродно в польский Белосток. Если путь от Варшавы до Вильнюса превышает 500 километров, то от Белостока это около 355 км.

Примечательно, что Infobus через сайт «Минсктранса» не выдает никаких предложений по этому пути. Однако если открыть отдельно сайт этого сервиса, там рейсы находятся.

29 октября есть четыре автобуса между этими городами: первый отправляется в 1 час ночи, а самый последний — в 16.30 с прибытием в Польшу на следующий день. Так как едут автобусы через погранпереход возле Бреста, время в пути от 8 часов.

Можно также выбрать отправление в этот же город из Бреста. В этом случае система предлагает всего один автобус в день с отправлением в 20.00.

Соответственно, вернуться на родину также можно через Белосток. На ближайшие даты еще есть билеты, однако если путешествие будет в среду, 29-го, то можно выбрать из двух, а уже 30-го остался только один вариант.

