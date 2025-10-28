Госдума РФ приняла закон о круглогодичном призыве в армию

Госдума РФ приняла закон о круглогодичном призыве в армию2
Военкоматы в РФ смогут круглогодично рассылать повестки.
Государственная дума РФ одобрила законопроект о круглогодичном призыве в армию. Во вторник, 28 октября, депутаты поддержали документ, предусматривающий призыв граждан на военную службу в течение всего календарного года, в третьем, окончательном чтении, пишет «Немецкая волна».
Круглогодичные заседания призывных комиссий
Новая норма разрешает военкоматам круглогодично организовывать медицинское освидетельствование призывников, устраивать психологический отбор и проводить заседания призывной комиссии. Повестки будут рассылаться в течение всего года. При этом отправка к месту службы, как и прежде, будет осуществляться два раза в год, в периоды с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Ко второму чтению в законопроект добавили поправку, согласно которой призывник обязан явиться в военкомат в течение не более чем 30 дней после размещения электронной повестки в государственном Реестре повесток. В настоящее время у электронных повесток неограниченный срок действия.
Закон о круглогодичном призыве в России вступит в силу с января 2026 года
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что он призван «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу». Председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что военкоматам теперь не придется работать «в режиме ошпаренной кошки».
В первом чтении законопроект был принят в конце сентября, во втором - в середине октября.
Ожидается, что закон после прохождения всех голосований и подписания вступит в силу 1 января 2026 года.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в России планомерно ужесточаются правила призыва в армию: в частности, был создан единый реестр военнообязанных и введены электронные повестки.