«В критическом случае будет полностью перекрыт транзит в Калининград»

  • 28.10.2025, 16:38
  • 1,708
Литовский аналитик предупредил о готовности Вильнюса к новым мерам против Минска.

Литва объявила о бессрочном закрытии границы с Беларусью после серии инцидентов с метеозондами. Литовские власти расценивают происходящее как элемент гибридной атаки и готовят дополнительные меры безопасности.

Можно ли считать закрытие границы эффективной мерой против таких атак? Сайт Charter97.org попросил старшего аналитика Вильнюсского института политического анализа Марюса Лауринавичюса дать свою оценку:

— Эффективность этой меры будет зависеть от реакции — ответ мы узнаем только по реакции белорусского режима. Если белорусский режим остановит свои гибридные атак, значит, это хороший, асимметричный ответ. Если нет — значит, недостаточный. Так что Литва принимает меры, которые она должна принимать, когда против нее такие гибридные атаки начинаются.

— Какие еще шаги может предпринять Вильнюс, если метеозонды продолжат пересекать границу? Возможно ли задействование военных или международных механизмов безопасности?

— Смотря, что считать военными механизмами: если сбивание таких зондов, воздушных шаров или даже дронов считается военным средством, то, значит, да — уже принято соответствующее решение. Может быть, Литва еще не всегда технически готова применять такие средства, но решение о том, чтобы сбивать, публично объявил наш премьер-министр. Такие средства тоже обсуждают.

— Возможно ли полное перекрытие транзита грузов через Литву в Калининград как ответная мера?

— Такие меры тоже обсуждались публично. В критическом случае, думаю, это возможно, потому что, как говорил наш министр иностранных дел, Кястутис Будрис, если это связано с национальной безопасностью, такая мера тоже может быть использована.

