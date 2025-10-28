Нидерланды выделили 25 миллионов евро на поддержку Украины 28.10.2025, 16:42

Глава МИД Нидерландов находится с визитом в Киеве.

Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Веел объявил о выделении средств на поддержку энергосистемы Украины.

Об этом он написал в соцсети Х.

Ван Веел, который находится с визитом в Киеве, заявил о выделении 25 млн евро на оборудование, аварийные ремонты и закупку газа для Украины.

Также он отметил, что сильное давление на Россию является жизненно важным.

Поэтому он объявил, что Нидерланды будут принимать начальные этапы создания Специального трибунала по преступлению агрессии России.

- Мы должны обеспечить, чтобы военные преступления России не остались безнаказанными, – добавил глава МИД Нидерландов.

