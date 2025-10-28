В Минске вводят новые тарифы на парковку 28.10.2025, 16:51

Стоимость стоянки в центре столицы обойдется почти $2,5.

Мингорисполком утвердил три зоны парковок, в зависимости от которых варьируются стоимость их использования.

В первую зону включены только три парковки:

- парковка Верхний город в границах площади Свободы, улиц М.Богдановича, Интернациональной, Зыбицкой, Энгельса (171 машино-место);

- парковка Троицкое предместье в границах улиц Сторожовской, Старовиленской, Троицкой набережной (37 машино-мест);

- парковка по улице Замковой, от улицы Освобождения до проспекта Победителей (178 машино-мест).

На первой парковке или подзоне тариф составляет 7 рублей за первый час и 3 рубля за последующие круглосуточно. Но это относится только к парковке в границах площади Свободы, улиц М.Богдановича и Интернациональной.

На улицах Зыбицкой и Энгельса плата будет взыматься не круглосуточно, а с 8.00 понедельника до 20.00 пятницы, за исключением государственных праздников и праздничных дней, объявленных в установленном порядке нерабочими.

На парковках двух других подзон тариф утвержден в размере 3 рубля в течение первого и каждого последующего часа.

Ко второй зоне отнесены большинство парковок столицы – 103. Они размещаются от улицы Беларусской до Пулихова. Тариф во второй зоне составит 2 рубля в час, для автомобилей с восемью пассажирскими местами – 4 рубля.

В третьей зоне (от Кирилла Туровского до Ташкентской и конца проспекта Независимости) находятся 22 парковки. Тарифы на них, соответственно, для автомобилей с менее 8 мест – 1 рубль, с более 8 мест - 3 рубля в час.

