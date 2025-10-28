закрыть
28 октября 2025, вторник, 17:56
Науседа: К контрабанде белорусских сигарет причастен КГБ

  • 28.10.2025, 17:05
  • 2,338
Науседа: К контрабанде белорусских сигарет причастен КГБ
Гитанас Науседа

Режим Лукашенко зарабатывает на этом огромные деньги.

Воздушные шары с белорусскими сигаретами, которые вторгаются в воздушное пространство Литвы, «не являются средством контрабанды», заявил 28 октября журналистам литовский президент Гитанас Науседа.

«Контрабанда в данном случае — это лишь подтекст или средство для гибридной атаки против Литвы, и у нас есть множество доказательств, как прямых, так и косвенных, что это преднамеренные действия, направленные на дестабилизацию ситуации в Литве», — цитирует Науседу портал Delfi.

По словам президента, в Беларуси «ничего случайного» не происходит, организовывать массовые залеты аэростатов в соседнее государство без ведома властей невозможно. «Поэтому совершенно очевидно, что к продаже сигарет компаниями, выпускающими официальную продукцию, а также продукцию, предназначенную для нелегального рынка, причастны специальные структуры, КГБ, и что с каждой контрабандной пачки сигарет зарабатываются огромные деньги», — уточнил глава литовского государства.

«Основываясь на некоторых наблюдениях», Науседа подчеркнул, что «около четверти продаваемых в Литве сигарет — контрабандные, а с одной пачки можно заработать 3–4 евро». По его словам, «контрабанда направлена на поддержку и финансирование [белорусского] режима, поэтому он ею и интересуется».

«Мы однозначно не потерпим запусков воздушных шаров, и литовские военные готовы сбивать эти шары», — сказал Науседа, добавив, что соответствующие средства у Литвы имеются, «хотя и есть определенные ограничения». Впрочем, сегодня, отметил он, «нет смысла говорить об этом более подробно, поскольку новых случаев нарушения границы нет».

«Над этим вопросом работают и на международном уровне — важно, чтобы это не было только литовской проблемой. <…> Угроза авиационной безопасности должна стать проблемой для всей Европы, и это уже становится приоритетом ЕС», — заявил литовский президент.

По его словам, которые приводит агентство BNS, заявленная Александром Лукашенко 28 октября готовность извиниться за контрабанду говорит о том, что «решение о закрытии пунктов пропуска на неопределенный срок правильное».

«Сегодняшнее обращение Александра Лукашенко и его попытка извиниться — явный признак того, что это больно, что на это реагируют», — уточнил Науседа.

