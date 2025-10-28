Блогер «Серый кот»: Людям нужна надежда и ответы на главные вопросы 28.10.2025, 17:07

Дмитрий Козлов

Почему именно блогеры были мотором революции 2020-го года?

Блогер Дмитрий Козлов «Серый кот», который провел в лукашенковской тюрьме более пяти лет, рассказал телеграм-каналу «Баста» о роли блогеров в событиях 2020-го года в Беларуси:

- Стартом для нас был 2017-ый год, протесты против «декрета о тунеядцах». Уже тогда стало понятна важность координации работы на информационном поле. К началу 2020 года мы уже действовали слаженно. Потом это было вменено нам на суде как некая организация действий, чуть ли не заговор с участием иностранных спецслужб.

Они думали, что если блогеры говорят все примерно об одном и том же, то, соответственно, существует некий единый центр, откуда рассылают указания, методички. На самом деле, это, конечно, неправда. Просто мы все пришли к одним и тем же выводам: кто виноват и что делать. Эти болевые точки одинаковые – коррупция, отсталость, постоянная ложь властей. Мы не могли мимо пройти, их не заметить. Все блогеры их видели, и поэтому позиция у нас была единая.

Блогеры играли большую роль в информировании людей. С помощью своих каналов мы рассказывали то, что замалчивало государство, делились информацией о том, где и какие события будут происходить.

Блогеры жестко критиковали власть в то время, как даже независимые СМИ, зарегистрированные в стране, часто боялись это делать. Это нашло отклик в сердцах людей, которые ненавидели диктатора. Нам доверяли, к нам прислушивались.

Сейчас, несмотря на то, что кого-то посадили, кто-то потерял доступ к своим аккаунтам, кто-то занимается вопросами выживания в эмиграции, можно точно сказать, что есть большой интерес со стороны белорусского общества – и в стране, и за границей. Людям нужна надежда и ответы на главные вопросы, первый из которых - как изменить ситуацию в стране, как убрать Лукашенко.

