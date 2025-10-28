Неизвестные дроны пролетели над военной базой НАТО в Эстонии 1 28.10.2025, 17:13

2,002

Один из них был сбит.

В Эстонии поблизости от военной базы фиксировали два беспилотника неизвестного происхождения, один из них сбили силы союзников страны, передает эстонское издание Postimees

.

Как отмечается, 17 октября вблизи военной базы Reedo на юге Эстонии было обнаружено два беспилотника неизвестного происхождения, которые летали возле военной базы 2-й пехотной бригады.

По словам представительницы Генерального штаба Вооруженных сил Эстонии Лийс Ваксманн, один из них сбили силы союзников из противодроновой винтовки.

По словам Ваксманн, вооруженные силы и Управление полиции и пограничной охраны пытались найти сбитый беспилотник, но не обнаружили ничего в месте, где, как считалось, он упал.

«Вооруженные силы не комментируют подробно инциденты, связанные с безопасностью», – добавила она.

Стоит отметить, что Reedo находится вблизи города Виру, который расположен примерно в 45 км от пограничного города Печоры в Псковской области России.

