Неизвестные дроны пролетели над военной базой НАТО в Эстонии

Неизвестные дроны пролетели над военной базой НАТО в Эстонии1
- 28.10.2025, 17:13
Один из них был сбит.
В Эстонии поблизости от военной базы фиксировали два беспилотника неизвестного происхождения, один из них сбили силы союзников страны, передает эстонское издание Postimees
.
Как отмечается, 17 октября вблизи военной базы Reedo на юге Эстонии было обнаружено два беспилотника неизвестного происхождения, которые летали возле военной базы 2-й пехотной бригады.
По словам представительницы Генерального штаба Вооруженных сил Эстонии Лийс Ваксманн, один из них сбили силы союзников из противодроновой винтовки.
По словам Ваксманн, вооруженные силы и Управление полиции и пограничной охраны пытались найти сбитый беспилотник, но не обнаружили ничего в месте, где, как считалось, он упал.
«Вооруженные силы не комментируют подробно инциденты, связанные с безопасностью», – добавила она.
Стоит отметить, что Reedo находится вблизи города Виру, который расположен примерно в 45 км от пограничного города Печоры в Псковской области России.