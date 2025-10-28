Долгая прогулка или несколько коротких: что полезнее для здоровья? 28.10.2025, 17:26

Новое исследование.

Новое исследование показало, что длинные прогулки приносят больше пользы, чем такое же количество шагов, распределенное на несколько коротких выходов, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Ученые проанализировали данные 34 000 жителей Великобритании, использовав аппараты для подсчета шагов и разделив участников по типу активности. Все группы делали примерно одинаковое количество шагов, но по-разному — одни ходили дольше 15 минут, другие — короткими отрезками по 5 минут и меньше.

Результаты оказались впечатляющими: те, кто регулярно совершал длинные прогулки, имели на 80% меньший риск смерти от любых причин и на 70% меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний в течение последующих десяти лет. Особенно заметен эффект был у малоподвижных людей, делающих менее 5 000 шагов в день.

Однако исследователи подчеркивают, что результаты показывают корреляцию, а не прямую причинно-следственную связь. Возможно, люди, способные совершать более продолжительные прогулки, изначально были здоровее.

Несмотря на это, специалисты сходятся во мнении, что длинные, непрерывные прогулки помогают организму активнее задействовать механизмы восстановления, улучшая работу сердца и обмен веществ.

«Мы не утверждаем, что короткие прогулки бесполезны, — отметил руководитель исследования, эпидемиолог Борха дель Поцо Крус. — Но, похоже, длительные периоды активности приносят больше пользы».

Эксперты советуют постепенно увеличивать продолжительность прогулок. Выходить на одну остановку раньше, парковаться подальше от офиса или встречаться с друзьями во время совместной прогулки.

