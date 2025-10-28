ВСУ разгромили колонну оккупантов под Владимировкой 28.10.2025, 17:42

Российская атака в Донецкой области провалилась.

Украинские воины остановили попытку российского прорыва ввозле Владимировки в Донецкой области.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», бойцы 33-й отдельной механизированной бригады отбили штурм оккупантов, которые пытались прорваться на позиции Сил обороны. Для атаки враг привлек, по меньшей мере, шесть единиц техники с пехотой, но наступление завершилось провалом.

В результате боя украинские защитники уничтожили БТР-82А и повредили еще одну бронемашину. Ликвидировано шесть российских солдат, еще шестеро получили ранения. Благодаря слаженным действиям наших бойцов противник понес потери и отступил.

«Серое и сырое утро понедельника началось со штрума, который оккупанты разбили на две волны. На поле боя наблюдали не менее 6 единиц «замангаленной» техники в направлении села Владимировка. Врага встретили бомберы и FPV «Легіонерів» ББС, а также «»птички» двух механизированных батальонов бригады», - отмечают бойцы в комментарии к опубликованному видео с фрагментами боевой работы.

