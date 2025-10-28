В Минске появится кольцевая линия метро 4 28.10.2025, 17:57

2,300

Планируется четыре участка и шесть пересадочных станций.

Уже в 2026 году в Минске начнется строительство новой ветки метро. Она станет четвертой по счету и будет кольцевой.

«Минск-Новости» показывает, какими предположительно выйдут станции.

По словам первого замдиректора «Минскметропроекта» Георгия Протасова, масштабный проект кольцевой находится на стадии проработки. На линии разместят 16 станций, из которых сразу 6 – пересадочные.

«Количество и расположение будут еще неоднократно уточняться, ведь строительство полного кольца займет немало лет. За это время городская застройка и транспортная инфраструктура, в которую должен вписаться метрополитен, могут много раз поменяться», – рассказал Протасов.

Трасса кольцевой в основном пройдет вдоль второго транспортного кольца.

Первый участок – в сторону Веснянки

Предполагается, что первый участок от строящейся станции «Парк Дружбы Народов» в районе площади Бангалор пойдет в сторону Веснянки.

Завершится на Харьковской на новой станции с рабочим названием «Тучинка». Здесь возведут шесть станций, из которых две пересадочные на «Парк Дружбы Народов» и «Пушкинскую».

Второй участок – пересадочная около «Академии наук»

После кольцевая, скорее всего, пойдет в противоположном направлении от площади Бангалор. На этом участке рассматривается сооружение пяти станций.

Планируется пересечение с Московской линией на «Академии наук» и с Автозаводской на «Тракторном заводе» или «Партизанской». Проработаны несколько вариантов трассы.

Если станция «Парк Дружбы Народов» изначально проектировалась как пересадочная, то новую около «Академии наук» придется строить в условиях сложившейся плотной застройки.

Третий участок – от Харьковской до «Минск Мира»

От улицы Харьковской до жилого комплекса «Минск Мир» расположат третий участок. Тут построят еще три станции.

А четвертому участку предстоит замкнуть кольцо, соединив пересадку с «Аэродромной» на станцию Автозаводской линии.

Проектирование третьего и четвертого участков кольцевой находится на начальной стадии, потому трасса метро здесь может уточняться.

