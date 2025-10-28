В Минске появится кольцевая линия метро

В Минске появится кольцевая линия метро4
- 28.10.2025, 17:57
Планируется четыре участка и шесть пересадочных станций.
Уже в 2026 году в Минске начнется строительство новой ветки метро. Она станет четвертой по счету и будет кольцевой.
«Минск-Новости» показывает, какими предположительно выйдут станции.
По словам первого замдиректора «Минскметропроекта» Георгия Протасова, масштабный проект кольцевой находится на стадии проработки. На линии разместят 16 станций, из которых сразу 6 – пересадочные.
«Количество и расположение будут еще неоднократно уточняться, ведь строительство полного кольца займет немало лет. За это время городская застройка и транспортная инфраструктура, в которую должен вписаться метрополитен, могут много раз поменяться», – рассказал Протасов.
Трасса кольцевой в основном пройдет вдоль второго транспортного кольца.
Первый участок – в сторону Веснянки
Предполагается, что первый участок от строящейся станции «Парк Дружбы Народов» в районе площади Бангалор пойдет в сторону Веснянки.
Завершится на Харьковской на новой станции с рабочим названием «Тучинка». Здесь возведут шесть станций, из которых две пересадочные на «Парк Дружбы Народов» и «Пушкинскую».
Второй участок – пересадочная около «Академии наук»
После кольцевая, скорее всего, пойдет в противоположном направлении от площади Бангалор. На этом участке рассматривается сооружение пяти станций.
Планируется пересечение с Московской линией на «Академии наук» и с Автозаводской на «Тракторном заводе» или «Партизанской». Проработаны несколько вариантов трассы.
Если станция «Парк Дружбы Народов» изначально проектировалась как пересадочная, то новую около «Академии наук» придется строить в условиях сложившейся плотной застройки.
Третий участок – от Харьковской до «Минск Мира»
От улицы Харьковской до жилого комплекса «Минск Мир» расположат третий участок. Тут построят еще три станции.
А четвертому участку предстоит замкнуть кольцо, соединив пересадку с «Аэродромной» на станцию Автозаводской линии.
Проектирование третьего и четвертого участков кольцевой находится на начальной стадии, потому трасса метро здесь может уточняться.