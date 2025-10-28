закрыть
28 октября 2025, вторник, 19:10
Глава Tesla Илон Маск может уйти в отставку?

  • 28.10.2025, 18:09
Глава Tesla Илон Маск может уйти в отставку?

Глава совета директоров компании сделал заявление.

Глава совета директоров Tesla Робин Денхолм обратилась к инвесторам с призывом поддержать пакет компенсаций для миллиардера Илона Маска, заявив, что компании будет невозможно найти ему замену, если он уйдет, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

На этой неделе Денхолм и другие члены совета встречаются с крупнейшими институциональными инвесторами Tesla — Vanguard, BlackRock и State Street — перед решающим голосованием 6 ноября. Маск пригрозил покинуть компанию, если акционеры не одобрят новый пакет опционов, потенциально оцениваемый в $1 триллион на ближайшие десять лет.

«В Tesla нет второго Илона Маска», — сказала Денхолм, подчеркнув, что его уход будет «негативным исходом для всех акционеров».

План выплат уже вызвал широкие споры. Консалтинговые компании Glass Lewis и ISS рекомендовали голосовать против, а несколько пенсионных фондов заявили, что «навязчивая привязанность совета к Маску» подрывает репутацию Tesla и ведет к чрезмерным компенсациям. Глава пенсионного фонда Нью-Йорка назвал предложение «завышенным и плохо продуманным».

Маск в ответ написал в X (ранее Twitter): «Tesla стоит больше, чем все автопроизводители вместе взятые. Какого из этих CEO вы хотите поставить на мое место? Это точно не буду я».

Маск владеет 15% акций Tesla и может проголосовать в пользу сделки. Компания утверждает, что его руководство критически важно для развития направлений в области искусственного интеллекта, включая автономное вождение и создание человекоподобных роботов Optimus.

Предложенный план предусматривает 12 траншей акций, связанных с достижением амбициозных целей по капитализации, прибыли и объемам производства. Если Маску удастся выполнить хотя бы половину показателей, он может стать первым триллионером в мире.

