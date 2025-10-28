CEPA: Как работают санкции США против российской нефти
- 28.10.2025, 18:29
Это значительный шаг вперед, но предстоит сделать еще больше.
22 октября президент США Дональд Трамп объявил о введении жестких санкций против России, включив «Роснефть» и «Лукойл» в «черный список» Минфина США. Этот шаг, от которого ранее отказался бывший президент США Джо Байден, стал самым серьезным усилением давления на Кремль со стороны Вашингтона и затронул около 75% российского нефтяного экспорта, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).
Санкции запрещают американским компаниям любые операции с российскими нефтяными гигантами, а иностранные партнеры рискуют попасть под вторичные ограничения. Однако их эффективность будет зависеть от того, насколько строго США обеспечат соблюдение этих мер и смогут ли убедить союзников России — прежде всего Китай и Индию — сократить сотрудничество.
Пока реакция рынков и Москвы оказалась сдержанной: цены на нефть Brent подскочили на 9%, но затем стабилизировались. Рубль ослаб, но без паники. Аналитики отмечают, что у России остается месяц до вступления санкций в силу — время, чтобы смягчить последствия или найти обходные пути.
Решающим фактором станет позиция Индии и Китая, на которые приходится 84% экспорта российской нефти. Индийская компания Reliance уже заявила, что не работает с организациями под санкциями, а китайские трейдеры приостановили закупки. Однако мелкие китайские компании могут продолжить покупать нефть по схеме, аналогичной иранской.
Если Индия откажется от российских поставок, Россия может потерять до 0,5% ВВП, а при более жестком сценарии — до 1,5% ВВП. При этом зависимость Москвы от Пекина усилится. Китай сможет требовать большие скидки и продиктовать свои условия.
Санкции вряд ли быстро заставят Кремль изменить курс, но они ослабят экономику, сократят доходы нефтяных компаний и усилят долгосрочное давление на российский бюджет.