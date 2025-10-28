РФ усилила контроль за продукцией восьми белорусских компаний

РФ усилила контроль за продукцией восьми белорусских компаний1
- 28.10.2025, 18:48
Найдены серьезные нарушения.
Статус восьми белорусских производителей сменили в реестре Таможенного союза на «усиленный лабораторный контроль» из-за первичных нарушений. Об этом сказано в письме Россельхознадзора.
Так, превышение микроорганизмов российский регулятор нашел в сухой молочной продукции волковысского ОАО «Беллакт» и ОАО «Пружанский молочный комбинат», а в рыбной продукции ООО «МАРКЕТЛАЙН-ГРУПП» — окситетрациклин. Также в яйцах от ОАО «Птицефабрика Городок» оказался монензин, сообщает Россельхознадзор.
В списке на усиленный лабораторный контроль указаны производственный участок «Новолукомль» ОАО «Поставский молочный завод» (ампициллин в твороге) и производственное подразделение в Витебске этого же предприятия (фенбендазол и оксфендазол сульфон в твороге). Кроме того, российский регулятор нашел превышение дрожжей в сметане от ОАО «Шкловский маслодельный завод» и альбендазол в колбасных изделиях от ОАО «Гродненский мясокомбинат».
В письме также сказано, что с 29 октября временно ограничены поставки продукции производственного участка «Ольшевский» ОАО «Березовский комбикормовый завод», а также говядины и говяжьей печени ОАО «Гродненский мясокомбинат».