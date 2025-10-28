Трамп станцевал перед военными моряками на авианосце «Джордж Вашингтон» 3 28.10.2025, 19:06

2,066

Фото: AFP

Видео.

Во время официального визита в Японию президент США Дональд Трамп посетил авианосец ВМС США «Джордж Вашингтон», где выступил перед американскими военнослужащими и исполнил свой фирменный танец под песню Y.M.C.A. американской диско-группы Village People.

В своей речи американский лидер заявил, что сила ВМС США исходит не от боевой техники и кораблей, а от «рядовых мужчин и женщин», передает телеканал Ndtv.

Trump is on a roll dancing for the US Navy in Japan



YMCA slaps hard pic.twitter.com/0zuhLM2Cw2 — Re:Flex (@re_flex_world) October 28, 2025

Трамп также сообщил, что США собираются сотрудничать с Японией в сфере судостроения. Незадолго до этого президент встретился в Токио с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Трамп подтвердил готовность Вашингтона продолжать укреплять обороноспособность Японии.

Во время этой встречи премьер Японии подарила Трампу клюшку для гольфа покойного главы японского правительства Синдзо Абэ и затем сопровождала американского политика на военно-морскую базу Йокосука, где сейчас стоит авианосец «Джордж Вашингтон».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com