28 октября 2025, вторник, 19:45
Трамп станцевал перед военными моряками на авианосце «Джордж Вашингтон»

3
  • 28.10.2025, 19:06
  • 2,066
Фото: AFP

Видео.

Во время официального визита в Японию президент США Дональд Трамп посетил авианосец ВМС США «Джордж Вашингтон», где выступил перед американскими военнослужащими и исполнил свой фирменный танец под песню Y.M.C.A. американской диско-группы Village People.

В своей речи американский лидер заявил, что сила ВМС США исходит не от боевой техники и кораблей, а от «рядовых мужчин и женщин», передает телеканал Ndtv.

Трамп также сообщил, что США собираются сотрудничать с Японией в сфере судостроения. Незадолго до этого президент встретился в Токио с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Трамп подтвердил готовность Вашингтона продолжать укреплять обороноспособность Японии.

Во время этой встречи премьер Японии подарила Трампу клюшку для гольфа покойного главы японского правительства Синдзо Абэ и затем сопровождала американского политика на военно-морскую базу Йокосука, где сейчас стоит авианосец «Джордж Вашингтон».

