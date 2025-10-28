«Процентов на 40-45 я уже белорус!» 28.10.2025, 19:23

Реймонд Адеола

Нигерийский футболист «Гомеля» Реймонд Адеола рассказал, как чувствует себя в нашей стране.

В матче 26-го тура между «Гомелем» и «Слуцком» трудно было ожидать аншлага. Субботним вечером в городе над Сожем стояла нелетная погода: дождь, холодный ветер и уже осенняя темнота. На трибунах «Центрального» присутствовало 1450 зрителей — не очень много, но атмосфера была достаточно неплохая.

Интерес к матчу подогревали два момента: долгожданное новое табло на стадионе и визит в Гомель скандально известного в последнее время Александра Ануфриева. И, надо сказать, трибуны встретили полузащитника «Слуцка» не по-приятельски: одаривали Сашу гулом и свистом при каждом его касании мяча и любой ошибке. А когда на 79-й минуте Ануфриев забил в ворота бывшей команды, местные зрители неодобрительно загудели в ответ на воздушный поцелуй футболиста в адрес трибун.

С первых минут игра приобрела бодрый, динамичный характер. Поначалу гости смотрелись даже активнее, но к середине первого тайма хозяева выровняли ситуацию. На 41-й минуте Реймонд Адеола в суматохе головой переправил мяч в ворота «Слуцка» — вместо празднования игрок отправился к скамейке запасных заматывать рассеченную бровь. Затем в раздевалку забил Денис Лаптев — головой, как он умеет. А после перерыва Денис еще и голевую отдал — ассистировал Даниилу Силинскому при третьем взятии ворот на 50-й минуте. Ну а жирную точку поставил Адеола — на 56-й минуте ударом из-за пределов штрафной оформил дубль.

«Сахарные» ответили лишь тем самым голом Ануфриева. Как итог, логичная и закономерная победа «Гомеля». С печальным видом шли в подтрибунку футболисты «Слуцка», с обреченным видом смотрел на игру команды директор клуба Виталий Бунос. Ну а местные пацаны разрывали на части «гомельчанина» Лукумана Алиу с просьбой подарить бутсы — даже несмотря на то, что нигериец не играл.

После финального свистка журналист bel.football Михаил Кротов пообщался с главным героем поединка Реймондом Адеолой о его «боевом ранении» и возвращении к «рысям».

— Считаю, что мы провели хороший, качественный матч. Знаешь, играть дома — особое чувство. На «Центральном» всегда особая атмосфера, болельщики дают сумасшедшую энергию. Так было и сегодня.

Что касается самой игры, то легкой прогулки мы не ждали. Понимали, что «Слуцк» — непростой соперник, которому сейчас нужны очки. Но мы от первой и до последней минуты следовали тренерскому плану, поэтому смогли добиться заслуженной победы при родных трибунах.

— Зрители идут на «Центральный» даже не в самую приятную погоду...

— Да, и это для нас очень ценно и важно! Я всегда говорил, говорю и буду говорить: на «Центральном» в Гомеле всегда топ-атмосфера. Здесь приятно играть, чувствуется футбольный антураж.

А погода... Да, не всегда получается так, что выходим на поле в хороших условиях. Но это футбол, принимаем погоду как есть. Для адаптации к условиям на поле нужно несколько минут, потом все дается легче.

— Поле не мешало сегодня показывать то, что планировали?

— Нет, абсолютно нет. В Гомеле — один из лучших в Беларуси газонов. Поле натуральное, качественное. Работники стадиона — большие молодцы. Они проделывают огромный труд для того, чтобы на «Центральном» было комфортно играть. Большое им спасибо за это!

— В матче со «Слуцком» ты дважды забил, имел еще несколько неплохих моментов. Доволен собой?

— В первую очередь, рад тому, что помог «Гомелю» набрать три балла. Результат команды — прежде всего. Мы всегда выходим на поле играть друг за друга, никто не борется лишь за себя одного.

На протяжении всего недельного цикла наш главный тренер говорил мне, что я должен выполнять в обороне и атаке в матче со «Слуцком». Я старался сделать все максимально качественно. Очень рад, что получилось дважды забить. А еще радостнее от того, что «Гомель» победил!

— Во время первого гола ты столкнулся со штангой ворот — со стороны выглядело больно.

— Да, эпизод не из приятных... Когда я увидел мяч, который находился в воздухе, я расценил это как хорошую возможность побороться за него. И когда я выпрыгнул для того, чтобы коснуться мяча головой, вратарь «Слуцка» столкнулся со мной. Я упал, и когда лежал на траве, в суматохе столкнулся головой со штангой ворот. В тот момент сразу понял: что-то не то.

— Матч прошлого тура с минским «Динамо» для тебя также обошелся не без приключений.

— Хах, ты имеешь в виду эпизод с порванной футболкой?

— Да-да.

— Знаю, что тот момент стал вирусным в соцсетях :). Я стал мини-мемом. Смешной эпизод получился, ведь никто не ожидал того, что моя майка порвется. А еще более неожиданным было то, что запасной футболки на месте не оказалось. Я даже немного растерялся, если честно. Но, слава Богу, проблема решилась, и я продолжил играть. Никакого негатива на этот счет у меня не было — посмеялся потом, все-таки достаточно запоминающийся момент :).

— Но если бы такая проблема произошла в матче со «Слуцком» с белым комплектом формы?

— Думаю, после той встречи на Национальном стадионе наш администратор заранее все подготовил :). Уверен, что сегодня для меня была припасена дополнительная футболка!

— Следующий матч «Гомель» сыграет уже в среду в Жодино. Как будете готовиться к «Торпедо-БЕЛАЗ»?

— Нас ожидает непростой поединок в гостях у серьезной команды, которая борется за медали чемпионата. Сейчас наш тренер сказал всем набираться сил и отдыхать после победы над «Слуцком». Затем мы вернемся к тренировкам, с полной концентрацией и уверенностью в своих силах начнем подготовку к выезду в Жодино.

— Ты вернулся в «Гомель» после не самого яркого периода карьеры в греческом «Астерасе» — и сейчас в полном порядке в Беларуси. Как оценишь свой камбек в Высшую лигу?

— В «Гомеле» всегда чувствую себя как дома — в принципе, я об этом говорил и раньше. Несколько лет назад я отмечал, что если будет возможность играть в этом клубе — всегда приму этот вызов и с полной самоотдачей, огромным желанием буду помогать «зелено-белым». С тех пор, как я это сказал, ничего не изменилось. Я все так же настроен приносить пользу и успех «Гомелю».

Каждый футболист хочет подниматься выше, пробовать что-то новое. Но шесть месяцев в хорошо знакомом клубе — почему бы и нет? Тем более, у меня имелись личные причины для того, чтобы вновь приехать в Гомель. Я поддерживал форму с клубом, затем его руководство предложило мне подписать контракт. Я поговорил со своим агентом, директором «Гомеля». Так мы и пришли к тому, что на данном этапе для меня будет хорошим вариантом играть здесь. Рад, что имею возможность помогать «зелено-белым»!

— Ты уже хорошо знаком с Гомелем и нашей страной в целом. Можешь сказать, что уже являешься «своим» в Беларуси?

— Да, процентов на 40-45 я уже белорус! Я достаточно хорошо знаю местных людей, понимаю их менталитет. Могу сказать, что сейчас чувствую себя не так, как раньше. Мне очень легко и комфортно с белорусами, я адаптировался к их менталитету. Без каких-либо проблем общаюсь с местными жителями, мне все нравится. Так что да, в Беларуси уже как дома!

