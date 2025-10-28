СБУ предъявила обвинения Киркорову 28.10.2025, 20:31

Из-за концертов в оккупированном Крыму и «ДНР».

Народному артисту России Филиппу Киркорову заочно предъявили обвинение в Украине из-за шоу в оккупированном Крыму и «ДНР». Об этом сообщает офис украинского генпрокурора.

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение Киркорову заочно. Причиной указано «неоднократное нарушение порядка въезда на территорию Украины».

Известно, что Киркоров регулярно участвовал в концертах в оккупированных РФ регионах Украины. В СБУ также напомнили, что 18 марта 2021 года певец принял участие в митинге-концерте на стадионе «Лужники» в Москве, где поддержал оккупацию Россией Крыма.

В 2022 году, добавляют украинские правоохранители российский артист посетил военный госпиталь в Феодосии, где поддержал российских военных, а в 2024 году пел в госпитале для военных в Горловке.

Филипп Киркоров находится в санкционном списке Киева с 2022 года, его лишили украинских госнаград.

