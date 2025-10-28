закрыть
28 октября 2025, вторник, 21:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СБУ предъявила обвинения Киркорову

  • 28.10.2025, 20:31
СБУ предъявила обвинения Киркорову

Из-за концертов в оккупированном Крыму и «ДНР».

Народному артисту России Филиппу Киркорову заочно предъявили обвинение в Украине из-за шоу в оккупированном Крыму и «ДНР». Об этом сообщает офис украинского генпрокурора.

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение Киркорову заочно. Причиной указано «неоднократное нарушение порядка въезда на территорию Украины».

Известно, что Киркоров регулярно участвовал в концертах в оккупированных РФ регионах Украины. В СБУ также напомнили, что 18 марта 2021 года певец принял участие в митинге-концерте на стадионе «Лужники» в Москве, где поддержал оккупацию Россией Крыма.

В 2022 году, добавляют украинские правоохранители российский артист посетил военный госпиталь в Феодосии, где поддержал российских военных, а в 2024 году пел в госпитале для военных в Горловке.

Филипп Киркоров находится в санкционном списке Киева с 2022 года, его лишили украинских госнаград.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров
Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип