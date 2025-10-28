«Зашли просто узнать цены, а в нас вцепились мертвой хваткой» 28.10.2025, 20:45

Как белорусы осенью отдохнули в Турции.

Минчане Алена и Дмитрий провели отпуск в турецком городе Сиде. Отель выбрали подороже, пятизвездочный. Путевка на двоих на 9 ночей обошлась в 3100 долларов. О впечатлениях об отдыхе ребята рассказали журналисту myfin.by.

В Турцию пара летела напрямую из Минска. Ночной перелет до Анталии занял пять часов. По прилете Алену с Дмитрием и еще две семейные пары встречал трансфер — микроавтобус. Дорога до Сиде заняла около полутора часов.

По пути у нас была техническая остановка, как сказала сопровождающая — это обязательно по законам Турции, когда перевозишь людей. Там туалет и магазины. По слухам, турки хотят, чтобы туристы начали тратить деньги в первые же часы пребывания, еще не доехав до моря. Поэтому эта остановка и делается. Это похоже на правду, потому что она была не в середине пути, а за 10 минут до приезда в отель.

Пляжа на территории отеля не было, идти до него приходилось в районе километра, поэтому до моря каждые 10 минут возил трансфер. Белорусы просыпались рано, завтракали и в 10.00 были на пляже. Дополнительных денег за лежаки и пляжные полотенца платить было не нужно.

— Еду в отеле предлагали разнообразную и вкусную. Несколько раз выпадали рыбные дни, когда подавали разных морских гадов — креветки, крабы, мидии.

«Зашли просто узнать цены, а в нас вцепились мертвой хваткой»

В отеле, говорит Алена, везде стояли боксы для чаевых, были они и у водителей, которые возили на море.

— Это немного напрягало, поскольку мне всегда приятнее оставлять чаевые за хорошее обслуживание, а не просто так. Девушка из трансфера говорила оставлять уборщицам деньги, тогда они будут делать фигурки из полотенец — лебедей и сердечки.

В последний день мы оставили 10 долларов. Но ничего из полотенец нам не накрутили.

В первый день минчане разговорились с сотрудником отеля, который стал их убеждать обязательно сходить в спа на территории, сделать массаж и помыться скрабирующими мочалками, чтобы загар красиво ложился.

— Сотрудник грамотно продал нам идею того, что надо непременно это сделать.

Мы зашли в спа просто узнать цены. А в нас вцепились мертвой хваткой, пока показывали прайс. Я была не против, хотелось попробовать, поскольку, хоть раньше и была в Турции, до спа и хамама не дошла. Двухчасовой сеанс стоил 85 евро. Муж идти не захотел, мне показалось дороговато, и я выбрала полуторачасовой сеанс за 65 евро.

Дяденька из спа стал уверять, что все расписано, но на завтра в обеденное время есть окошко — и даже показал расписание, где действительно был свободен один сеанс. Когда я пришла, оказалось, что я там единственная. Массаж был самым обыкновенным. И вместо гранатового чая, как было обещано, подали воду со сладким сиропом.

Пока я полулежала закутанная и пила свой чай, пришел этот дяденька и начал мне говорить, что массаж хорошо бы делать каждый день. И что подождет меня на выходе, чтобы обсудить это. Я ответила, что подумаю, а он стал рядом и стал втюхивать эти массажи.

Весь релакс, который у меня был, рассеялся, и я только и думала, как скорее убежать. Потом он постоянно меня караулил и пытался очередной раз уговорить на массаж. Это очень раздражало.

Позже, когда туристы гуляли по городу и увидели прайс на спа-процедуры, то очень удивились, что их реальная цена 20 евро.

Во время поездки потратили в районе 200 долларов

Гостям достался стильный номер с видом на бассейн, но омрачала все дискотека, которая до 23.40 гремела прямо под окнами.

— Поэтому приходилось до этого времени не спать. А поскольку мы просыпались рано на море, много гуляли, то к 23.00 были очень уставшими. Почему не стали менять номер? Побоялись, что нас переселят куда-нибудь на цокольный этаж. В отзывах читали, что русскоговорящих часто заселяли именно туда. Постепенно мы привыкли, старались до этого времени не приходить в номер, взять коктейль и посидеть в лобби.

Приезжая к морю, туристы не оставались на пляже с лежаками и зонтиками, а шли в самый конец, в «дикую» часть, где никого не было, кроме парочки местных.

На экскурсии к достопримечательностям в другие города минчане не ездили, хватало прогулок по Сиде. Один раз взяли за 20 евро на двоих экскурсию в античную часть города, в эту сумму входил и поход в музей.

Алена говорит, что денег старались особо не тратить, но периодически что-то все равно покупали. Отдали за солнцезащитный крем 10 евро, так как свой быстро израсходовали. Покупали кокос, гранатовый сок, апельсиновый фреш, однажды брали кофе. За напитки отдавали по 2−5 евро.

— Один раз мы сходили пешком в Манавгат, город в 5 км от Сиде. Мы любим пешие прогулки, однако пошли в такой солнцепек, что было тяжеловато. Да и скучно. Дорога совершенно не живописная. Зашли в торговый центр, там все те же магазины, что и у нас: DeFacto, LC Waikiki. В LC Waikiki купила себе шорты за 400 лир (28 рублей. — Прим. ред.). В торговом центре был Starbucks, купили там кружку для коллекции за 599 лир (42 рубля. — Прим. ред.).

В общей сложности во время поездки белорусы потратили на всякую мелочевку около 200 долларов — помимо покупок для себя, брали на подарки восточные сладости и кофе.

Таким образом, весь отпуск обошелся в 9900 рублей.

