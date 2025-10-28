Науседа о реакции Лукашенко на закрытие границы: Хочется, чтобы было больнее 28.10.2025, 21:07

1,280

Гитанас Науседа

Фото: DELFI

Президент Литвы высказался о закрытии границы с Беларусью.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что реакция Минска на меры Литвы по предотвращению попадания в страну контрабандных воздушных шаров свидетельствует об их эффективности, сообщает LRT.

«Решение о бессрочном закрытии пунктов пропуска правильное. Сегодняшнее обращение Александра Лукашенко и его попытка просить прощения — очевидный признак того, что это больно, что на это реагируют, — сказал президент Литвы журналистам во вторник. — Хочется, чтобы было больнее».

Гитанас Науседа имел в виду то, что Лукашенко сегодня назвал решение Литвы закрыть границу «безумной аферой», но при этом сказал, что готов попросить прощения, если будет уверен в своей виновности.

Науседа вновь высказал идею ограничить калининградский железнодорожный транзит, но только для Беларуси. По словам главы государства, это предложение не стоит исключать из списка возможных мер воздействия.

«Да, это серьезная мера воздействия. Повторю еще раз, речь идет не о транзите российских товаров в Калининградскую область, а об ограничениях на белорусские товары», — отметил президент Литвы.

Он также призывает обсудить вопрос о расширении санкций Евросоюза в отношении Беларуси.

«Мы применяем ограничения на калийные удобрения, но не на азотные. Есть меры, которые могут быть адресными, и, конечно, они будут наиболее эффективными в масштабе ЕС в связи с расширением ограничений на услуги белорусским компаниям», — сказал Науседа.

Политик подчеркнул, что необходимо координировать санкции в отношении Беларуси с союзниками.

«Мы будем делать это вместе с союзниками, потому что такие меры воздействия наиболее эффективны, они наносят наибольший ущерб и заставляют менять деструктивное поведение», — отметил Науседа.

На прошлой неделе аэропорты Литвы закрывались четыре раза из-за запуска метеозондов, которые используются для перевозки контрабандных сигарет из Беларуси. В результате от этого пострадали в общей сложности более 140 рейсов и более 20 тысяч пассажиров.

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск готов извиниться, если виноват в инциденте с метеозондами в Литве.

