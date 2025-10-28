Павильон первого минского ночного ларька продали на аукционе 28.10.2025, 21:19

Фото: Tochka.by

Где он находится.

В Минске есть несколько чисто столичных достопримечательностей. И некоторым их них периодически дается вторая жизнь.

После восстановления и реконструкции у них появляются новые функции, рассказала гид Анна Богданова, пишет Smartpress.by.

Речь шла о такой локации, как Осмоловка, – первом квартале Минска, построенном сразу после Великой Отечественной специально для военных.

Со временем здесь обосновалась творческая элита. А сейчас это просто модное место с атмосферными заведениями и культурными пространствами.

Считается, что самое старое здание здесь – трансформаторная будка. Она известна старожилам тем, что одна из предприимчивых жительниц квартала в 1990-е открыла здесь круглосуточный ларек.

Во времена, когда в Минске не было еще таких «полезных» точек, прибыльность заведения, где в любое время дня и ночи могли налить горячего чая или кофе, была большой.

После того как круглосуточные магазины и общепит стали развиваться, бизнес минчанки не выдержал конкуренции.

Фото: Tochka.by

Едва ли не два десятилетия павильон пустовал. Аренду на него выставляли нешуточную, несмотря на то что внутри даже не было воды, только электричество.

Но летом 2025 года покупатель на столичную достопримечательность нашелся. Что он разместит в приобретенном имуществе, пока не разглашается. Но осмоловцы и минчане с нетерпением ждут обновлений.

