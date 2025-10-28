На территорию Литвы из Беларуси залетело более 500 метеозондов 28.10.2025, 21:22

Задержаны более 100 контрабандистов.

В Литве в 2025 году обнаружили сотни метеозондов с контрабандным табаком. Об этом заявил заместитель начальника службы охраны госграницы при МВД балтийской республики Антанас Монтвидас.

«В этом году пограничники установили и забрали с места приземления 544 воздушных шара с контрабандными сигаретами, запущенных с территории Беларуси», — заявил он.

По словам Монтвидаса, при попытке забрать посылки задержали 101 контрабандиста.

В литовской погранслужбе подчеркнули, что запущенные контрабандистами метеозонды угрожают безопасности полетов и уже несколько раз становились причиной прекращения полетов Вильнюсским международным аэропортом.

22 октября в связи с инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства Литвы метеорологическими зондами, используемыми для контрабанды сигарет, литовская сторона направила Беларуси официальную ноту протеста. Министерство иностранных дел Литвы подчеркнуло, что данные действия белорусской стороны являются грубым нарушением международного законодательства. 27 октября литовские власти закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Беларусью. Ограничения ввели на неопределенное время.

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск готов извиниться, если виноват в инциденте с метеозондами в Литве.

