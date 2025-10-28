Лавров в Минске предложил ЕС договор о ненападении
- 28.10.2025, 21:26
Пакт Молотова-Риббентропа?
Россия готова дать гарантию ненападения странам ЕС и НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на III Минской международной конференции по евразийской безопасности 28 октября.
Видеозапись опубликована в Facebook российского внешнеполитического ведомства.
Лавров пожаловался, что в Европе «Россию огульно обвиняют» в том, что она планирует вторжение в страны НАТО и ЕС.
«Неоднократно говорили, что у нас не было и нет намерений нападать на какую-либо страну из нынешних членов НАТО и Евросоюза. Готовы закрепить данную позицию в будущих гарантиях безопасности для этой части Евразии, от рассмотрения которых на подлинно коллективной основе лидеры ЕС уходят», – сказал российский министр. Он не упомянул, что подобные заявления об «отсутствии планов нападать» Россия неоднократно делала и перед полномасштабным вторжением в Украину.
Лавров также добавил, что ни одна страна или организация «не должны претендовать на региональное доминирование».