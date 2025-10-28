Ямаль предложил Винисиусу подраться после Эль-Классико

Ямаль предложил Винисиусу подраться после Эль-Классико1
- 28.10.2025, 21:46
- 1,480
Бразилец согласился.
Испанские СМИ сообщили о перепалке между нападающим «Барселоны» Ламином Ямалем и вингером «Реала» Винисиусом Жуниором после окончания Эль-Класико десятого тура Ла Лиги.
Матч, состоявшийся 26 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершился победой хозяев со счетом 2:1.
По данным программы El Día Después на телеканале Movistar+, после финального свистка между футболистами произошел словесный конфликт. Уходя в подтрибунное помещение, Ямаль задал Винисиусу провокационный вопрос: «Будем драться?», на что бразилец ответил согласием.
После этой встречи «Реал» укрепил лидерство в чемпионате Испании, набрав 27 очков в 10 матчах. «Барселона» идет второй, отставая на пять очков.