Ямаль предложил Винисиусу подраться после Эль-Классико 1 28.10.2025, 21:46

1,480

Бразилец согласился.

Испанские СМИ сообщили о перепалке между нападающим «Барселоны» Ламином Ямалем и вингером «Реала» Винисиусом Жуниором после окончания Эль-Класико десятого тура Ла Лиги.

Матч, состоявшийся 26 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершился победой хозяев со счетом 2:1.

По данным программы El Día Después на телеканале Movistar+, после финального свистка между футболистами произошел словесный конфликт. Уходя в подтрибунное помещение, Ямаль задал Винисиусу провокационный вопрос: «Будем драться?», на что бразилец ответил согласием.

После этой встречи «Реал» укрепил лидерство в чемпионате Испании, набрав 27 очков в 10 матчах. «Барселона» идет второй, отставая на пять очков.

