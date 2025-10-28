Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа 28.10.2025, 21:54

1,304

Биньямин Нетаньяху

Приказ об ударах был отдан после данных об обстреле израильских войск в Рафахе.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после консультаций с военными распорядился нанести новые удары по сектору Газа в ответ на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны ХАМАС, сообщила его канцелярия.

«По завершении консультаций по вопросам безопасности премьер-министр Нетаньяху поручил военному руководству немедленно нанести мощные удары по сектору Газа», — говорится в сообщении. The Times of Israel сообщает, что израильские войска, дислоцированные в Рафахе на юге сектора, некоторое время назад подверглись обстрелу со стороны боевиков.

После объявления о приказе Нетаньяху боевое крыло ХАМАС заявило, что группировка откладывает запланированную на сегодняшний день передачу тела погибшего заложника в связи с нарушением режима прекращения огня, передает Al Jazeera.

По данным израильского телеканала «Кан», власти Израиля приняли решение о расширении контролируемой ЦАХАЛ территории в секторе Газа за пределы так называемой желтой линии, определенной в соглашении о перемирии, основанном на плане США по урегулированию конфликта, и координируют это с Вашингтоном.

При этом Армия обороны Израиля ранее объявила о снятии ограничений, связанных с обеспечением безопасности, в населенных пунктах вблизи сектора Газа с 19:00 по Минску.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com