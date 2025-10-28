Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Приказ об ударах был отдан после данных об обстреле израильских войск в Рафахе.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после консультаций с военными распорядился нанести новые удары по сектору Газа в ответ на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны ХАМАС, сообщила его канцелярия.
«По завершении консультаций по вопросам безопасности премьер-министр Нетаньяху поручил военному руководству немедленно нанести мощные удары по сектору Газа», — говорится в сообщении. The Times of Israel сообщает, что израильские войска, дислоцированные в Рафахе на юге сектора, некоторое время назад подверглись обстрелу со стороны боевиков.
После объявления о приказе Нетаньяху боевое крыло ХАМАС заявило, что группировка откладывает запланированную на сегодняшний день передачу тела погибшего заложника в связи с нарушением режима прекращения огня, передает Al Jazeera.
По данным израильского телеканала «Кан», власти Израиля приняли решение о расширении контролируемой ЦАХАЛ территории в секторе Газа за пределы так называемой желтой линии, определенной в соглашении о перемирии, основанном на плане США по урегулированию конфликта, и координируют это с Вашингтоном.
При этом Армия обороны Израиля ранее объявила о снятии ограничений, связанных с обеспечением безопасности, в населенных пунктах вблизи сектора Газа с 19:00 по Минску.