Звезда «Утомленных солнцем» Андре Умански скончался в возрасте 92 лет 28.10.2025, 22:15

Андре Умански

Французский актер за 60 лет карьеры снялся более чем в 80 фильмах и сериалах.

В возрасте 92 лет скончался французский актер Андре Умански из «Утомленных солнцем». Артиста не стало месяц назад, но информация на сайте IMDb появилась только сейчас.

Причина и обстоятельства кончины неизвестны.

За 60 лет карьеры Умански снялся более чем в 80 фильмах и сериалах. Наиболее известные: «Нормандия-Неман», «Мегрэ», «Горец» и «Комиссар Наварро», «Суд над Богом».

В картине российского режиссера Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» актер сыграл роль Филиппа. Портфолио Умански, включая роли в театре и кино, насчитывает около 130 работ. Его последняя роль в кино датируется 2015 годом.

Также Умански занимался режиссурой в театре и озвучкой. Так, Умански дублировал своего коллегу Омара Шарифа, который играет Доктора Живаго в одноименной экранизации режиссера Дэвида Лина 1965 года по роману советского писателя Бориса Пастернака.

Умански родился 15 августа 1933 года в Париже. У него осталась жена и двое детей.

