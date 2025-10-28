Уитакер: Трамп готовит новые санкции против России 28.10.2025, 22:26

Мэтью Уитакер

У президента США еще много карт в руках.

Американский лидер Дональд Трамп введет новые санкции против РФ. Они заставят российского диктатора Владимира Путина пойти на переговоры для завершения войны в Украине.

Об этом заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер, которого цитирует Bloomberg.

«Мы ввели эти санкции. Мы планируем их придерживаться», - подчеркнул он.

Министерство финансов США на прошлой неделе ввело санкции против российских нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл». Это был первый крупный пакет финансовых санкций против России с момента вступления Трампа в должность.

«Возможно, это заставит Путина сесть за стол переговоров и положить конец этой войне, или по крайней мере заключить перемирие, чтобы мы могли договориться об окончательном решении», - сказал Уитакер.

Цены на нефть прыгнули после объявления санкций. Однако реакция рынка была сдержанной из-за неопределенности относительно того, насколько серьезно США будет применять новые меры против РФ.

Однако, по мнению посла США в НАТО, это только начало.

«Президент Трамп держит все карты в руках, и это лишь одна из них, которую он разыгрывает. Есть еще много других», - сообщил он.

