Режим Лукашенко назвал новые сроки размещения «Орешника» 2 28.10.2025, 22:34

Так и не доехал?

Режим Лукашенко назвал новые сроки поставок «Орешника». Теперь российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» якобы поставят к концу года.

Об этом заявила пресс-секретарь диктатора Наталья Эйсмонт, сообщает БелТА.

«Создание условий для размещения «Орешника» в Республике Беларусь заканчивается. В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство», - сказала Эйсмонт.

Напомним, еще в сентябре Александр Лукашенко заявлял о том, что ракеты «Орешник» «уже в пути» в Беларусь.

Стоит заметить, что Лукашенко приказал своим военным организовать на территории Беларуси ракеты «Орешник» еще в декабре прошлого года. Диктатор заявлял, что хочет, чтобы Россия передала около 10 таких ракет.

1 июля 2025 года Лукашенко сообщил, что комплексы «Орешник» будут размещены в Беларуси до конца года. Он также подчеркнул, что договоренность о размещении была достигнута с Путиным во время встречи в Волгограде.

В конце ноября глава МИД Беларуси и пропагандист Максим Рыженков и вовсе объявил, что режим уже разместил на территории Беларуси российский баллистический комплекс «Орешник».

