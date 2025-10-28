«Минсктранс» отменил рейсы в Вильнюс и Каунас на 29 октября 28.10.2025, 22:51

Из-за закрытия белорусско-литовской границы.

Рейсы в литовские Вильнюс и Каунас отправлением из Минска 29 октября отменил «Минсктранс».

Отмену автобусов отечественный перевозчик объяснил закрытием белорусско-литовской границы.

Речь идет о рейсах:

«Минск — Вильнюс» отправлениями в 4.30, 8.30; «Минск — Каунас» отправлениями в 7.30, 11.00;

«Вильнюс — Минск» отправлениями в 14.00, 23.30; «Каунас — Минск» отправлениями в 13.50, 16.00, 17.30 (соответственно из Вильнюса — в 16.00, 18.30, 20.30).

«Минсктранс» пообещал пассажирам вернуть полную стоимость купленных билетов за невыполненные рейсы.

Напомним, Литва заявила, что готовится к бессрочному закрытию границы с Беларусью — окончательное решение об этом правительство может принять 29 октября. Пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» (с белорусской стороны — «Каменный лог» и «Бенякони») уже перестали работать с 26 октября после залета метеозондов из Беларуси, парализовавших работу аэропорта Вильнюса.

До этого за последние несколько дней Литва уже трижды закрывала границу с Беларусью и приостанавливала работу аэропортов из-за метеозондов с контрабандными сигаретами.

