«Минсктранс» отменил рейсы в Вильнюс и Каунас на 29 октября
- 28.10.2025, 22:51
Из-за закрытия белорусско-литовской границы.
Рейсы в литовские Вильнюс и Каунас отправлением из Минска 29 октября отменил «Минсктранс».
Отмену автобусов отечественный перевозчик объяснил закрытием белорусско-литовской границы.
Речь идет о рейсах:
«Минск — Вильнюс» отправлениями в 4.30, 8.30; «Минск — Каунас» отправлениями в 7.30, 11.00;
«Вильнюс — Минск» отправлениями в 14.00, 23.30; «Каунас — Минск» отправлениями в 13.50, 16.00, 17.30 (соответственно из Вильнюса — в 16.00, 18.30, 20.30).
«Минсктранс» пообещал пассажирам вернуть полную стоимость купленных билетов за невыполненные рейсы.
Напомним, Литва заявила, что готовится к бессрочному закрытию границы с Беларусью — окончательное решение об этом правительство может принять 29 октября. Пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» (с белорусской стороны — «Каменный лог» и «Бенякони») уже перестали работать с 26 октября после залета метеозондов из Беларуси, парализовавших работу аэропорта Вильнюса.
До этого за последние несколько дней Литва уже трижды закрывала границу с Беларусью и приостанавливала работу аэропортов из-за метеозондов с контрабандными сигаретами.