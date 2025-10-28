закрыть
28 октября 2025, вторник, 23:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили РСЗО «Град» и пять автомобилей российских оккупантов

  • 28.10.2025, 23:01
ВСУ уничтожили РСЗО «Град» и пять автомобилей российских оккупантов

Видео.

Операторы дронов 413-го отдельного полка «Рейд» Сил беспилотных систем уничтожают вражескую технику и личный состав войск РФ на Добропольском направлении.

Силами обороны поражены 6 единиц техники:

3 автомобиля

1 УАЗ «Буханка»

1 боевая бронированная машина

1 реактивная система залпового огня «Град»

На кадрах видно, как беспилотник попадает в реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» и уничтожает ее.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров
Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип