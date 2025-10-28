ВСУ уничтожили РСЗО «Град» и пять автомобилей российских оккупантов 28.10.2025, 23:01

Видео.

Операторы дронов 413-го отдельного полка «Рейд» Сил беспилотных систем уничтожают вражескую технику и личный состав войск РФ на Добропольском направлении.

Силами обороны поражены 6 единиц техники:

3 автомобиля

1 УАЗ «Буханка»

1 боевая бронированная машина

1 реактивная система залпового огня «Град»

На кадрах видно, как беспилотник попадает в реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» и уничтожает ее.

