ВСУ уничтожили РСЗО «Град» и пять автомобилей российских оккупантов
- 28.10.2025, 23:01
Видео.
Операторы дронов 413-го отдельного полка «Рейд» Сил беспилотных систем уничтожают вражескую технику и личный состав войск РФ на Добропольском направлении.
Силами обороны поражены 6 единиц техники:
3 автомобиля
1 УАЗ «Буханка»
1 боевая бронированная машина
1 реактивная система залпового огня «Град»
На кадрах видно, как беспилотник попадает в реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» и уничтожает ее.