закрыть
28 октября 2025, вторник, 23:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Белавиа» возобновляет рейсы из Минска в Алматы

  • 28.10.2025, 23:04
«Белавиа» возобновляет рейсы из Минска в Алматы

Полеты будут выполняться два раза в неделю.

Авиакомпания «Белавиа» с 18 декабря возобновляет регулярные рейсы по маршруту Минск-Алматы. Полеты будут выполняться два раза в неделю на самолетах Boeing-737-800.

Генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец сообщил, что руководство добилось разрешения на возобновление рейсов при поддержке правительства и Министерства транспорта.

До приостановки полетов направление в Алматы пользовалось высоким спросом у пассажиров.

Рейс Минск-Алматы – второе после Астаны направление авиакомпании в Казахстан. Расписание полетов и стоимость билетов будет известна после согласовательных процедур.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров
Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип