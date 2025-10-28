«Белавиа» возобновляет рейсы из Минска в Алматы
Полеты будут выполняться два раза в неделю.
Авиакомпания «Белавиа» с 18 декабря возобновляет регулярные рейсы по маршруту Минск-Алматы. Полеты будут выполняться два раза в неделю на самолетах Boeing-737-800.
Генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец сообщил, что руководство добилось разрешения на возобновление рейсов при поддержке правительства и Министерства транспорта.
До приостановки полетов направление в Алматы пользовалось высоким спросом у пассажиров.
Рейс Минск-Алматы – второе после Астаны направление авиакомпании в Казахстан. Расписание полетов и стоимость билетов будет известна после согласовательных процедур.