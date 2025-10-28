Российская экономика повторит путь СССР? 28.10.2025, 23:54

ЦБ РФ предрек стране стремительное падение экономики в случае усиления санкций и снижения нефти до $35.

Российская экономика впервые с середины 1990-х может сократиться два года подряд, инфляция разгонится до 10-летнего рекорда, гражданам придется резко сократить потребление, а бизнесу — инвестиции.

Такие параметры ЦБ РФ заложил в «рисковый сценарий» развития экономики, который включает падение цен на нефть до $30-35 и усиление западных санкций, передает The Moscow Times.

В «рисковом» варианте прогноза, который ЦБ опубликовал «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов», российский ВВП снижается на 2,5-3,5% в следующем году и еще 2-3% через год. При этом на пике — в четвертом квартале 2026 года — темпы спада достигают 6-7%.

Экономика в таком сценарии теряет $108 млрд экспортных доходов в 2026 году и еще $51 млрд в 2027-м. В результате их общий объем опускается до $255 млрд — самого низкого уровня с 2005 года. Для сравнения: в прошлом году на экспорте Россия заработала $434 млрд, а в этом — получит $414 млрд (по прогнозу ЦБ).

«Сценарий «Рисковый» предполагает усиление внешнеторговых противоречий, нарастание процессов деглобализации, более существенное, чем в базовом сценарии, повышение импортных пошлин в мире и резкое снижение темпов роста крупнейших экономик», — пишет ЦБ. Инфляция в этом сценарии ускоряется до 10,5-12,5% (самого высокого уровня с 2005 года), а Центробанк вынужден снова повышать ключевую ставку — до 17,5-19,5% в 2026 году и 18-20% в 2027-м.

Потребителям в «рисковом» сценарии ЦБ приходится затянуть пояса: объемы частного потребления домохозяйств сокращаются на 0,5-1,5% в первый год кризиса, а затем на 6-7% во второй. Бизнес радикально сокращает инвестиции — на 11-13% в 2026 году и еще 5-7% в 2027-м.

«В дополнение к ухудшению условий торговли усиление санкционного давления приведет к расширению дисконта на российские товары, а также сокращению экспорта и добычи нефти. <…> При этом на фоне значительного падения сырьевых цен на нефть <…> это приведет к интенсивному использованию ликвидной части ФНБ, что создает риски быстрого исчерпания средств фонда уже по итогам 2026 года», — предупреждает Центробанк.

Правительство в этих условиях будет вынуждено запустить секвестр бюджета, сокращая расходы «в относительном выражении», пишет регулятор.

В марте ЦБ проводил стрес-тестирование банков на случай реализации «рискового сценария» в экономике. В проверке принимали участие 27 крупнейших кредитных организаций и оценивались 400 их главных клиентов-заемщиков из числа крупных российских компаний.

Месяцем ранее, в феврале, ЦБ представил закрытый доклад для правительства, в котором предупредил об угрозе длительного падения цен на нефть из-за планов США и стран ОПЕК увеличить добычу. Свободные мощности государств ОПЕК — 5 млн баррелей в сутки — сейчас позволяют полностью заменить всю российскую нефть на мировом рынке, а похожий прецедент уже был в середине 1980-х, указывал Центробанк: тогда Саудовская Аравия втрое нарастила производство нефти и обвалила мировые цены с $30 до $10-15. Это породило острый валютный кризис в Советском союзе и через 6 лет закончилось его банкротством и развалом.

