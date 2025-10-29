Украинские нацгвардейцы за сутки уничтожили 35 единиц техники и 74 блиндажа оккупантов
- 29.10.2025, 0:59
Видео.
За минувшие сутки подразделения Национальной гвардии уничтожили 35 единиц вражеской техники:
4 танка
10 единиц бронированной техники
16 автомобилей
5 артиллерийских систем
Также уничтожено 5 РЛС, 2 склада БК и поражено 74 блиндажа противника.
На обнародованном видео показана боевая работа операторов дронов 5-й Слобожанской бригады «Скиф» НГУ на Южно-Слобожанском направлении, что на Харьковщине.
Бойцы отбили продвижение оккупантов, которые пытались проникнуть к позициям Сил обороны малыми группами для накопления сил в дальнейших штурмах.
Также сообщалось, что четверо оккупантов навечно «спрятались» в противотанковом рву после встречи с дронами НГУ «Рубеж».