Украинские нацгвардейцы за сутки уничтожили 35 единиц техники и 74 блиндажа оккупантов 29.10.2025, 0:59

Видео.

За минувшие сутки подразделения Национальной гвардии уничтожили 35 единиц вражеской техники:

4 танка

10 единиц бронированной техники

16 автомобилей

5 артиллерийских систем

Также уничтожено 5 РЛС, 2 склада БК и поражено 74 блиндажа противника.

На обнародованном видео показана боевая работа операторов дронов 5-й Слобожанской бригады «Скиф» НГУ на Южно-Слобожанском направлении, что на Харьковщине.

Бойцы отбили продвижение оккупантов, которые пытались проникнуть к позициям Сил обороны малыми группами для накопления сил в дальнейших штурмах.

Также сообщалось, что четверо оккупантов навечно «спрятались» в противотанковом рву после встречи с дронами НГУ «Рубеж».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com