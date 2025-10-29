закрыть
29 октября 2025, среда
В России в квартире осужденного за людоедство мужчины обнаружили труп

  • 29.10.2025, 2:34
Освободившийся два года назад каннибал в конце 90-х годов съел минимум двоих человек.

В Перми из квартиры осужденного за людоедство человека вынесли труп. Об этом сообщает 59.ru.

Инцидент произошел в Кировском районе города. Первые сообщения об умершем появились накануне в местных пабликах, после информацию подтвердили корреспонденту портала источники.

Сегодня к дому подъехал автомобиль сотрудников ритуальной службы, работники зашли в одну из квартир, спустя время в машину погрузили черный мешок.

По данным портала, в квартире проживал Михаил Малышев, который два года назад освободился из мест лишения свободы, куда попал за убийства и каннибализм.

Не исключается, что тело находилось в помещении несколько дней. На лестнице около квартиры обнаружили большое количество тараканов.

Малышев в конце 90-х годов съел двоих человек, его подозревали в еще восьми подобных эпизодах. В колонии мужчина провел 23 года. Вернувшись в свою квартиру, пермяк якобы устроился сторожем в приют для собак.

