Белый дом отпраздновал окончание «консольных войн»
- 29.10.2025, 3:04
Речь идет о 20-летнем конфликте между Xbox и PlayStation.
Белый дом опубликовал картинку с Трампом в образе Мастера Чифа.
Администрация Белого дома отреагировала на заявление GameStop о завершении «консольных войн», опубликовав изображение президента США Дональда Трампа в костюме Мастера Чифа из игры Halo. Как пишет Newsweek, ИИ-картинка с Трампом была размещена на официальной странице Белого дома в X (Twitter) и набрала десятки миллионов просмотров.
Поводом стало объявление Microsoft о выходе ремейка Halo: Combat Evolution для Xbox и PlayStation, что положит конец многолетнему эксклюзиву франшизы. Ритейлер GameStop в шутливой форме провозгласил окончание «двадцатилетнего конфликта» между платформами, назвав свои магазины «демилитаризованной зоной».
«Последние два десятилетия мировое игровое сообщество вовлечено в непрекращающуюся вражду, известную как консольные войны. Этот конфликт зародился в начале 2000-х годов с выходом Halo: Combat Evolved эксклюзивно для Xbox. Теперь же Halo: Campaign Evolved официально выйдет на PlayStation, став кроссплатформенной игрой», — написал GameStop в X.
Белый дом сопроводил публикацию подписью «Власть — игрокам», поддержав инициативу. К посту была прикреплена упомянутая ИИ-картинка с Трампом.
Публикация вызвала неоднозначную реакцию в сети. Часть пользователей высоко оценила креативный подход, тогда как другие обратили внимание на неточности в изображении — например, на флаге США в кадре присутствует 40 звезд вместо положенных 50.