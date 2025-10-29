Белый дом отпраздновал окончание «консольных войн» 29.10.2025, 3:04

Речь идет о 20-летнем конфликте между Xbox и PlayStation.

Белый дом опубликовал картинку с Трампом в образе Мастера Чифа.

Администрация Белого дома отреагировала на заявление GameStop о завершении «консольных войн», опубликовав изображение президента США Дональда Трампа в костюме Мастера Чифа из игры Halo. Как пишет Newsweek, ИИ-картинка с Трампом была размещена на официальной странице Белого дома в X (Twitter) и набрала десятки миллионов просмотров.

Поводом стало объявление Microsoft о выходе ремейка Halo: Combat Evolution для Xbox и PlayStation, что положит конец многолетнему эксклюзиву франшизы. Ритейлер GameStop в шутливой форме провозгласил окончание «двадцатилетнего конфликта» между платформами, назвав свои магазины «демилитаризованной зоной».

«Последние два десятилетия мировое игровое сообщество вовлечено в непрекращающуюся вражду, известную как консольные войны. Этот конфликт зародился в начале 2000-х годов с выходом Halo: Combat Evolved эксклюзивно для Xbox. Теперь же Halo: Campaign Evolved официально выйдет на PlayStation, став кроссплатформенной игрой», — написал GameStop в X.

Белый дом сопроводил публикацию подписью «Власть — игрокам», поддержав инициативу. К посту была прикреплена упомянутая ИИ-картинка с Трампом.

Публикация вызвала неоднозначную реакцию в сети. Часть пользователей высоко оценила креативный подход, тогда как другие обратили внимание на неточности в изображении — например, на флаге США в кадре присутствует 40 звезд вместо положенных 50.

