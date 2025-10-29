В Кении разбился самолет с туристами из разных стран 29.10.2025, 5:36

11 человек погибли.

Утром 28 октября в Кении разбился небольшой пассажирский самолет в прибрежном регионе Квале во время ливня. Об этом сообщило Associated Press.

На борту самолета Cessna Caravan авиакомпании Mombasa Air Safari находились преимущественно иностранные туристы: по данным авиакомпании, восемь венгров, двое немцев и кенийский пилот – все погибли. Однако общественная авиационная администрация Кении (Kenya Civil Aviation Authority) ранее сообщала, что на борту было 12 человек.

Самолет разбился в гористой, лесистой местности примерно в 40 км от взлетно-посадочной полосы Диани, когда направлялся в Национальный заповедник Масай-Мара.

Авиакомпания не подтвердила точное время вылета, отметив, что пилот не выходил на связь после взлета, а диспетчерская башня пыталась связаться с ним в течение 30 минут. По данным властей, катастрофа произошла в 5.30, хотя министр транспорта назвал время 8.35. Причины крушения расследуют соответствующие службы.

Самолет загорелся, оставив на месте обугленные обломки, а местные слышали громкий взрыв и нашли неопознанные человеческие останки.

The airline, Mombasa Air Safari, said in a statement that eight Hungarian and two German passengers were onboard, and that the Kenyan pilot was also killed. pic.twitter.com/BXfdcGELr9 — The Associated Press (@AP) October 28, 2025

Национальный заповедник Масай-Мара находится к западу от побережья и является популярным туристическим маршрутом – два часа прямым рейсом от Диани. Заповедник известен ежегодной миграцией гну из Серенгети в Танзании.

По данным Международной организации гражданской авиации (ICAO), Кения имеет проблемы с безопасностью и расследованием авиационных инцидентов и не достигла среднего мирового уровня.

